ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Με ένα καυστικό σχόλιο ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επανέρχεται στους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, περί επίθεσης από τον ιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, Δημήτρη Ζαζιά.

«Ακόμα να ζητήσει συγνώμη ο ψεύτης υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ; Λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι αναπνέει», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που συνοδεύει την ανακοίνωση με βίντεο από το περιστατικό που ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι τον χτύπησε ο κ. Ζαζιάς. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το γεγονός, δεν επιβεβαιώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει, μιλώντας στην Αναστασία Γιάμαλη και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA, ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Αντ’ αυτού, δημοσίευσε μόνο μια φωτογραφία που αποτελεί ένα screenshot από ένα βίντεο, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την στιγμή που ο κ. Ζιαζιάς επιτέθηκε εναντίον του.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι… pic.twitter.com/SjzT5JiQb2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 21, 2026

Ζιαζιάς: Ούτε τον ακούμπησα ούτε τον έφτυσα

«Το υποσχέθηκε δημόσια στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη αλλά …. δεν είχε σήμα το κινητό του για να το στείλει. Ως τότε παρακαλώ γράψτε σχόλια στην ανάρτησή του και αναδημοσιεύστε την ανάρτηση αυτή για να πάρει ένα μήνυμα ότι δεν μασάμε κουτόχορτο» τόνισε ο κ. Ζιαζιάς σε απάντησή του.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ούτε τον ακούμπησα ούτε τον έφτυσα. Το λέω για να καταλάβουμε ότι πάνε να στήσουν μια σκευωρία, μια δολοφονία χαρακτήρα στο πρόσωπό μου, ώστε να παραδειγματιστεί κάθε εργαζόμενος στα νοσοκομεία που τολμά να σηκώσει το κεφάλι του» υπογράμμισε ο συνδικαλιστής γιατρός.

«Δεν υποχωρούμε μπροστά στο ψέμα και τον αυταρχισμό. Δεν φοβόμαστε. Προχωράμε» σημείωσε, καταλήγοντας ότι «η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι τα μόνα μας όπλα».