Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Για συνέχιση της στοχοποίησής του από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κάνει λόγο ο παθολόγος του Γενικού Κρατικού, Δημήτρης Ζιαζιάς, έπειτα από την αντιπαράθεση που είχαν κατά την επίσκεψη του υπουργού στη Νίκαια.

Σχολιάζοντας τη φωτογραφία που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Γεωργιάδης, ο γιατρός του νοσοκομείου της Νίκαιας επανέλαβε ότι προκαλεί τον υπουργό να δημοσιοποιήσει «αληθινό υλικό – βίντεο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει, μιλώντας στην Αναστασία Γιάμαλη και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA, ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο.

Αντ’ αυτού, δημοσίευσε μόνο μια φωτογραφία που αποτελεί ένα screenshot από ένα βίντεο, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την στιγμή που ο κ. Ζιαζιάς επιτέθηκε εναντίον του.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι… pic.twitter.com/SjzT5JiQb2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 21, 2026

Το βίντεο – ντοκουμέντο από την ένταση στο Γενικό Κρατικό

Όπως αποκαλύπτεται σε βίντεο από τη στιγμή του επεισοδίου στο νοσοκομείο της Νίκαιας, τα γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν όσα ισχυρίστηκε ο υπουργός Υγείας.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, ο γιατρός του Γενικού Κρατικού δεν ακουμπά τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ η κίνηση του χεριού του γίνεται στον αέρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή με κανέναν.

Δείτε το βίντεο:

Ζιαζιάς: «Ούτε τον ακούμπησα ούτε τον έφτυσα»

«Το υποσχέθηκε δημόσια στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη αλλά …. δεν είχε σήμα το κινητό του για να το στείλει. Ως τότε παρακαλώ γράψτε σχόλια στην ανάρτησή του και αναδημοσιεύστε την ανάρτηση αυτή για να πάρει ένα μήνυμα ότι δεν μασάμε κουτόχορτο» συμπλήρωσε ο κ. Ζιαζιάς.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ούτε τον ακούμπησα ούτε τον έφτυσα. Το λέω για να καταλάβουμε ότι πάνε να στήσουν μια σκευωρία, μια δολοφονία χαρακτήρα στο πρόσωπό μου, ώστε να παραδειγματιστεί κάθε εργαζόμενος στα νοσοκομεία που τολμά να σηκώσει το κεφάλι του» υπογράμμισε ο συνδικαλιστής γιατρός.

«Δεν υποχωρούμε μπροστά στο ψέμα και τον αυταρχισμό. Δεν φοβόμαστε. Προχωράμε» σημείωσε, καταλήγοντας ότι «η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι τα μόνα μας όπλα».

