Ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή που μιλούσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τα όσα συνέβησαν χθες στο Κρατικό Νίκαιας, και κατήγγειλε ότι έρχονται πληροφορίες ότι γίνεται έλεγχος στα βίντεο για να ασκηθούν διώξεις σε γιατρούς και νοσηλευτές.

«Μην τολμήσετε» είπε ο κ. Παπανικολάου στον υπουργό που επιμένει να υποστηρίζει ότι η ζωή του και η σωματική του ακεραιότητα τέθηκε σε κίνδυνο κατά τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κρατικό Νίκαιας ενώ για ακόμα μία φορά βλέπει «κομμουνιστικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης σε ιδιαίτερα έντονο ύφος είπε στο Action 24 ότι γιατροί που βρισκόταν στην κινητοποίηση θα έπρεπε να «ντρέπονται» και ότι κανονικά θα έπρεπε να «εφαρμόσω το πειθαρχικό δίκαιο και να απολυθούν όλοι».

Ο κ. Παπανικολάου από τη μεριά του, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει δικαίωμα ο υπουργός Υγείας να εισέρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της «μαζικής συγκέντρωσης» είδαν ξαφνικά μία «ορδή» από πάνοπλους αστυνομικούς, χωρίς διακριτικά και με κουκούλες να εισβάλουν στο νοσοκομείο, να επιτίθενται στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, να τους δέρνουν και να πετούν χημικά.

Κατήγγειλε επίσης τη σύλληψη του γιατρού Δημήτρη Ζιαζιά, μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, τον οποίο όπως είπε κρατούσαν επί δύο ώρες με χειροπέδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η ΟΕΝΓΕ με ανακοίνωσή της κάνει επίσης λόγο για «τρομοκρατία και καταστολή» και αναφέρει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους «εχθρούς» υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε σήμερα αντίδραση με την εκπρόσωπο Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία υποστήριξε ότι από την παρακολούθηση του οπτικού υλικού «δεν προκύπτει αστυνομική βία». Η ίδια μάλιστα, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες για υπέρμετρη αστυνομική βία και χρήση χημικών στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, εντός των οποίων εισήλθαν τελικά τα ΜΑΤ συνοδεύοντας τον υπουργό για να κάνει τα εγκαίνια (σε ένα έργο που οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν μεταξύ άλλων ότι δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει να πλημμυρίζει το νοσοκομείο), υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που δέχτηκαν βία ενώ τραυματίστηκε και ο υπουργός.

Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι τα γκλομπ που έφεραν οι αστυνομικοί ήταν μέρος της προβλεπόμενης εξάρτησής τους και δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά των διαδηλωτών.

Στο παρακάτω βίντεο, στο πρώτο πλάνο φαίνεται αστυνομικός να χτυπά με γκλοπ διαδηλωτή, γεγονός που κλιμακώνει την ένταση μεταξύ των ΜΑΤ και των συγκεντρωμένων.