Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

Πυρά στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας εξαπολύει η Νέα Αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο γενικό νοσοκομείο Νίκαιας υγειονομικοί δέχθηκαν βίαιη επίθεση από αστυνομικές δυνάμεις, που δεν δίστασαν να μπουν ακόμη και μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

«Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο στενάζει από ελλείψεις ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις γνωστές φιέστες του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι ‘όλα λειτουργούν’», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις»

Ακολούθως προσθέτει πως «οι υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας τους και για την κατάσταση του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στην πανδημία, και το κρατούν ακόμη, βαφτίζονται ‘ταραξίες’. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο Δημήτρης Ζιαζιάς, επιμελητής παθολόγος του Γ.Ν. Νίκαιας και μέλος της διοίκησης ΟΕΝΓΕ, και δύο ακόμη γιατροί φέρονται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις μετά από χτυπήματα στο κεφάλι».

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο. Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το ΕΣΥ».

Καταληκτικά η Πατησίων τονίζει πως «αλλά όσο η εικόνα προέχει της ουσίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό: ΜΑΤ σε νοσοκομεία».