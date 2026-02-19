view
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
«Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς

Με καταστολή απάντησε η κυβέρνηση στους υγειονομικούς στο Κρατικό Νίκαιας που διαδήλωναν με αφορμή την επίσκεψη Γεωργιάδη

Με αποδοκιμασίες και συνθήματα «υποδέχθηκαν» τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη οι εργαζόμενοι του Γενικού Κρατικού Νίκαιας,  διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στο ΕΣΥ, με την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή.

Οι υγειονομικοί δέχθηκαν βίαιη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, που δεν δίστασαν να μπουν ακόμη και μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, είχαν σχηματίσει κλοιό και εμπόδιζαν τους υγειονομικούς να… μπουν στον χώρο των ΤΕΠ

«Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς

Οι υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας, (όπως και σε άλλα νοσοκομεία)  και εργαζόμενοι άλλων κλάδων χαλώντας τη φιέστα του κ. Γεωργιάδη και καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα για το ΕΣΥ, είχαν προχωρήσει σε συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου απαιτώντας προσλήψεις, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι υγειονομικοί,  αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του», «έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Ο υπουργός δεν πτοήθηκε και επέμεινε να προχωρά προς την είσοδο υπό τις έντονες αποδοκιμασίες και με την «ασπίδα» των ΜΑΤ.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε από το OrangePress, φαίνεται πως η ένταση συνεχίστηκε για ώρα.

Μάλιστα, οι δυνάμεις καταστολής που είχαν εισβάλει στο νοσοκομείο, είχαν σχηματίσει κλοιό και εμπόδιζαν τους υγειονομικούς να… μπουν στον χώρο των ΤΕΠ, όπου πραγματοποιούσε τα εγκαίνια ο Γεωργιάδης.

Συνελήφθη γιατρός

Η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη ενός γιατρού, του Δημήτρη Ζιαζιά, επιμελητή παθολόγου του Γ.Ν. Νίκαιας, μέλους της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ. Για το θέμα έκανε παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής ΚΚΕ ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος.

Δείτε εικόνες:

 Το μαύρο άσπρο από Γεωργιάδη – Ισχυρίζεται ότι κινδύνευσε και μιλά για κομμουνιστική βία

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιχείρησε να δικαιολογήσει την επίθεση των αστυνομικών στους υγειονομικούς, ισχυριζόμενος ότι κινδύνευσε, μίλησε για «κομμουνιστική βία» και προχώρησε για άλλη μια φορά στην εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό.

«Μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων που ανήκουν στο ΠΑΜΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο συγκεκριμένο σωματείο, και μαζεύτηκαν και από το Εργατικό Κέντρο της περιοχής, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που είδα από το Δήμο Νίκαιας και τα λοιπά» είπε και πρόσθεσε: «το πρόβλημα σήμερα ήτανε ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου στο νοσοκομείο διά της βίας (…) κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα».

Και συνέχισε προκλητικά: «Προφανώς ο σκοπός ήταν να φοβηθώ και να φύγω. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε διότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική βία ή η φασιστική βία, που εγώ την ταυτίζω, θα μπορεί να επικρατήσει της Δημοκρατίας. Και εγώ εκεί δεν πήγα ως Άδωνις Γεωργιάδης. Πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως εκλεγμένος από τη Βουλή Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Αλίμονο εάν οι θεσμοί της Δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές και στη βία που αυτοί ασκούν».

17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»
18.02.26

Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό - «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»

Η νηπιαγωγός εργάζεται σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη - Οι γονείς την καταγγέλλουν για ακατάλληλη συμπεριφορά - Τι λέει ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
19.02.26

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
19.02.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
