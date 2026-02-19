Με αποδοκιμασίες και συνθήματα «υποδέχθηκαν» τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη οι εργαζόμενοι του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στο ΕΣΥ, με την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή.

Οι υγειονομικοί δέχθηκαν βίαιη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, που δεν δίστασαν να μπουν ακόμη και μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, είχαν σχηματίσει κλοιό και εμπόδιζαν τους υγειονομικούς να… μπουν στον χώρο των ΤΕΠ

«Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς

Οι υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας, (όπως και σε άλλα νοσοκομεία) και εργαζόμενοι άλλων κλάδων χαλώντας τη φιέστα του κ. Γεωργιάδη και καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα για το ΕΣΥ, είχαν προχωρήσει σε συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου απαιτώντας προσλήψεις, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι υγειονομικοί, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του», «έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Μόλις εμφανίστηκε ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεντρωμένο πλήθος άρχισε να τον αποδοκιμάζει φωνάζοντας «έξω, έξω».

Ο υπουργός δεν πτοήθηκε και επέμεινε να προχωρά προς την είσοδο υπό τις έντονες αποδοκιμασίες και με την «ασπίδα» των ΜΑΤ.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε από το OrangePress, φαίνεται πως η ένταση συνεχίστηκε για ώρα.

Μάλιστα, οι δυνάμεις καταστολής που είχαν εισβάλει στο νοσοκομείο, είχαν σχηματίσει κλοιό και εμπόδιζαν τους υγειονομικούς να… μπουν στον χώρο των ΤΕΠ, όπου πραγματοποιούσε τα εγκαίνια ο Γεωργιάδης.

Συνελήφθη γιατρός

Η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη ενός γιατρού, του Δημήτρη Ζιαζιά, επιμελητή παθολόγου του Γ.Ν. Νίκαιας, μέλους της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ. Για το θέμα έκανε παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής ΚΚΕ ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιχείρησε να δικαιολογήσει την επίθεση των αστυνομικών στους υγειονομικούς, ισχυριζόμενος ότι κινδύνευσε, μίλησε για «κομμουνιστική βία» και προχώρησε για άλλη μια φορά στην εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό.

«Μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων που ανήκουν στο ΠΑΜΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο συγκεκριμένο σωματείο, και μαζεύτηκαν και από το Εργατικό Κέντρο της περιοχής, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που είδα από το Δήμο Νίκαιας και τα λοιπά» είπε και πρόσθεσε: «το πρόβλημα σήμερα ήτανε ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου στο νοσοκομείο διά της βίας (…) κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα».

Και συνέχισε προκλητικά: «Προφανώς ο σκοπός ήταν να φοβηθώ και να φύγω. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε διότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική βία ή η φασιστική βία, που εγώ την ταυτίζω, θα μπορεί να επικρατήσει της Δημοκρατίας. Και εγώ εκεί δεν πήγα ως Άδωνις Γεωργιάδης. Πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως εκλεγμένος από τη Βουλή Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Αλίμονο εάν οι θεσμοί της Δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές και στη βία που αυτοί ασκούν».