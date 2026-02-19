ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης

Την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο γενικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου υγειονομικοί δέχθηκαν βίαιη επίθεση από αστυνομικές δυνάμεις, που δεν δίστασαν να μπουν ακόμη και μέσα στους χώρους του νοσοκομείου, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, «δεν είναι ωραίες εικόνες. Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο υπουργός, και ο κάθε υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει».

«Τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός ο Άδωνις Γεωργιάδης»

Συνέχισε λέγοντας πως «είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου».

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Υπάρχουν οι συγκρούσεις, διαφωνώ εγώ με την κ. Συρεγγέλα (ΝΔ), με τον κ. Μπάρκα (ΣΥΡΙΖΑ)· άλλο αυτό και άλλο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες».

«Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς

Οι υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας, (όπως και σε άλλα νοσοκομεία) και εργαζόμενοι άλλων κλάδων χαλώντας τη φιέστα του κ. Γεωργιάδη και καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα για το ΕΣΥ, είχαν προχωρήσει σε συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου απαιτώντας προσλήψεις, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι υγειονομικοί, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του», «έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».