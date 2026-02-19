newspaper
ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας
Επικαιρότητα 19 Φεβρουαρίου 2026, 15:43

ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων»

«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη», τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι «δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.».

Όπως επισημαίνει ο Περισσός, «την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων» και σημειώνει πως «ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό».

«Ο Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο για να προκαλέσει»

«Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών», υπογραμμίζει.

Και προσθέτει πως «όσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να ‘χαλάνε’ τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία».

«Ο καθένας και τα πρότυπά του…»

Τέλος, σχολιάζει τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, που αναφέρθηκε στο ΚΚΕ και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κλείνοντας την ανακοίνωσή του με ένα υστερόγραφο:

«ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…», σημειώνει χαρακτηριστικά.

googlenews

Vita.gr
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης
Δηλώσεις Τσουκαλά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «αποτυχημένο» και «τοξικό», ωστόσο έκανε λόγο για «λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα» τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Σύνταξη
Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»
«Μαμά» 19.02.26

Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αναγκάζουν τους πάντες να αναρωτητηθούν: Πόσο αθώα ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

