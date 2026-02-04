Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων βρέθηκε για ακόμα μία φορά αντιμέτωπος με τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και άλλων σωματείων της πόλης που κατηγορούν την κυβέρνηση για τα προβλήματα υποστελέχωσης του ΕΣΥ.

Με συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για την Υγεία» και «Έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία» η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ) κι άλλοι φορείς υποδέχτηκαν τον υπουργό που μετά τα εγκαίνια σε αξονικό και μαστογράφο παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ, η μονιμοποίηση των εργαζομένων με συμβάσεις ΣΟΧ και η απομάκρυνση των εργολάβων από τα δημόσια νοσοκομεία.

Παράλληλα, εκφράζεται αντίθεση στις απολύσεις παρατασιακών ειδικευόμενων και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική στράτευση πριν την ολοκλήρωση της ειδικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση και στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την ΕΙΝΗ να τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «νέα Τέμπη και “Βιολάντα” στα νοσοκομεία».

Αντιπαράθεση

Οι εργαζόμενοι μπήκαν με τα πανό τους στο αμφιθέατρο που γινόταν η κοπή της πίτας με συνδικαλιστές να παρεμβαίνουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνοντας την προσφιλή του φράση περί «συμμορία της μιζέριας» για όσους αντιδρούν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μη αναγνώριση του έργου του στη δημόσια υγεία.