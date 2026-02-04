Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης
- Έφτασε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ
- Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων βρέθηκε για ακόμα μία φορά αντιμέτωπος με τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και άλλων σωματείων της πόλης που κατηγορούν την κυβέρνηση για τα προβλήματα υποστελέχωσης του ΕΣΥ.
Με συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για την Υγεία» και «Έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία» η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ) κι άλλοι φορείς υποδέχτηκαν τον υπουργό που μετά τα εγκαίνια σε αξονικό και μαστογράφο παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ, η μονιμοποίηση των εργαζομένων με συμβάσεις ΣΟΧ και η απομάκρυνση των εργολάβων από τα δημόσια νοσοκομεία.
Παράλληλα, εκφράζεται αντίθεση στις απολύσεις παρατασιακών ειδικευόμενων και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική στράτευση πριν την ολοκλήρωση της ειδικότητας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση και στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την ΕΙΝΗ να τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «νέα Τέμπη και “Βιολάντα” στα νοσοκομεία».
Αντιπαράθεση
Οι εργαζόμενοι μπήκαν με τα πανό τους στο αμφιθέατρο που γινόταν η κοπή της πίτας με συνδικαλιστές να παρεμβαίνουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνοντας την προσφιλή του φράση περί «συμμορία της μιζέριας» για όσους αντιδρούν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μη αναγνώριση του έργου του στη δημόσια υγεία.
- Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο
- Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
- «Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
- Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
- Μπορεί η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να αποδώσει καρπούς; Τα περιθώρια στενεύουν
- Τι λένε για τον Κέντρικ Ναν: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ιατρικό…»
- ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
- Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις