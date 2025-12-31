newspaper
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

«Στα ελληνικά νοσοκομεία μπορεί να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι. Κυριολεκτικά». Πρόκειται για τον τίτλο ρεπορτάζ της ελβετικής Neue Zürcher Zeitung (ΝΖΖ), μίας από τις παλαιότερες και πλέον έγκριτες γερμανόφωνες εφημερίδες.

Το ρεπορτάζ για την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) , υπογράφει η Χρύσα Βίλκενς, ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Ελλάδα και συνεργάτιδα πολλών γερμανόφωνων ΜΜΕ. «Τα νοσοκομεία της Ελλάδας βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, με ελλείψεις χρηματοδότησης και προσωπικού. Αλλίμονο σε όποιον αρρωστήσει. Στα Χανιά της Κρήτης, μια γιατρός αντιστέκεται στη δυστυχία και ελπίζει στο νέο έτος», γράφει η NZZ.

Η ΝΖΖ αναφέρεται στην κατάρρευση τμήματος οροφής στο ΠΑΓΝΗ

Κατάρρευση οροφής σε νοσοκομείο: Πολλά «μεμονωμένα περιστατικά»

Η δημοσιογράφος αναφέρεται σε περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) στην Κρήτη. Μέσα στα άγρια χαράματα κατέρρευσε τμήμα της οροφής (γυψοσανίδα) σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής, τραυματίζοντας ασθενή.

Για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό περιστατικά σαν κι αυτό δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αποτελούν σχεδόν καθημερινότητα. Κατάρρευση τμήματος οροφής (ψευδοροφές, γυψοσανίδες κλπ) είχαμε τουλάχιστον άλλες τρεις φορές εντός του 2025:  τον Μάιο του 2025 στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, σε μονάδα θεραπείας καρκινοπαθών, τον Σεπτέμβριο στο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας Γ. Γεννηματάς, τον  Οκτώβριο στο Θριάσιο.

Το 2024 είχαμε κατάρρευση οροφής στο Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο Λάρισας, με τραυματισμό ασθενή, καθώς και στο νοσοκομείο του Ρίου (τουλάχιστον δύο φορές). Το 2023 κατέρρευσε τμήμα οροφής στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας ειδικευόμενο γιατρό. Το 2022 κατέρρευσε ψευδοροφή στον Ευαγγελισμό, με δύο τραυματισμούς, και πάει λέγοντας.

Δεν υπολογίζουμε τα ασανσέρ που πέφτουν στο κενό, τις πτώσεις σοβάδων, τα περιστατικά πλημμύρας, πυρκαγιάς, διαρροής καυτού νερού ακόμα και έκρηξης.

Το σωστό ερώτημα για τους Έλληνες αναγνώστες θα ήταν «σε ποιο νοσοκομείο δεν έχει καταρρεύσει οροφή;» ή δεν έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά.

Όμως για τους Ελβετούς, όλα τα παραπάνω ακούγονται αδιανόητα, εξωφρενικά και εντελώς τριτοκοσμικά.

Η διάλυση του ΕΣΥ στα διεθνή μανταλάκια

Δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες φιλοξενούν ρεπορτάζ για τη θλιβερή κατάσταση των ελληνικών νοσοκομείων και τις καταστροφικές πολιτικές του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. «Το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα τελεί υπό  διάλυση», διαπίστωνε τον Αύγουστο του 2025 το κυριακάτικο φύλλο της γαλλικής Le Monde. Για την ακρίβεια χρησιμοποίησε την έκφραση «en miettes», που σημαίνει ότι είναι θρύψαλα, συντρίμμια. Η Le Monde έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, μεγάλες λίστες αναμονής, χαμηλούς μισθούς που ωθούν τους υγειονομικούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, με τους Έλληνες ασθενείς να πληρώνουν από την τσέπη τους διπλάσιο ποσοστό από ό,τι ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο ακολούθησε έρευνα της διεθνούς ιατρικής επιθεώρησης The Lancet, που αναδείκνυε τις παθογένειες του ελληνικού δημόσιου συστήματος υγείας και τις προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού.

H  Eurostat έχει καταγράψει επανειλημμένα τις αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας σε ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Ο ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας δηλώνει ότι χρειάστηκε ιατρικές εξετάσεις ή θεραπεία που δεν μπόρεσε λάβει, κυρίως για οικονομικούς λόγους ή λόγω μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης.

Τα παραπάνω έχουν αναδείξει επίσης επανειλημμένα οι Έλληνες υγειονομικοί, χτυπώντας τον καμπανάκι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιμένει να τους ονομάζει «συμμορία της μιζέριας».

Το ΕΣΥ σε ιστορική κρίση

Την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το ΕΣΥ αναδεικνύει στη συνέντευξή του στο intalks ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός: «Ποτέ στην ιστορία του δεν είχε βρεθεί σε τόσο μεγάλη αποδιοργάνωση και σε τόσο μεγάλη αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες», δήλωσε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τερζή. Πρόκειται για μια εικόνα που είναι σε θέση να γνωρίζει από τα μέσα, αφού έχει επιστρέψει στο ΕΣΥ ως μάχιμος γιατρός.

Το άρθρο της NZZ με συνέντευξη της γιατρού Χριστούλας Πετράκη.

Η ατυχία να αρρωστήσεις στην Ελλάδα

Το ρεπορτάζ της NZZ ξεκινά με την παραδοχή ότι «το να αρρωστήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών σου σε ένα ελληνικό νησί δεν είναι  καθόλου καλή ιδέα»

Υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, ιατρικό εξοπλισμό, ενώ τα κτίρια των νοσοκομείων δεν συντηρούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα περιστατικά όπως η πτώση τμήματος οροφής στο ΠΑΓΝΗ,  πληροφορεί το κοινό της η γερμανόφωνη εφημερίδα.

Για τους Ελβετούς η πιθανότητα να τους πέσει το ταβάνι στο κεφάλι ενώ βρίσκονται στο νοσκομείο είναι μηδαμινή – αρκεί να μην αρρωστήσουν ενώ κάνουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Για τους Έλληνες είναι αρκετά υψηλή.

Το άρθρο της ΝΖΖ συνεχίζει με μια διαπίστωση και ένα ερώτημα: «Ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα έχει υποστεί περικοπές κατά τη διάρκεια των ετών της οικονομικής κρίσης. Θα βελτιωθεί τελικά η κατάσταση το επόμενο έτος;»

Αναφέρεται στα υπερπλεονάσματα του προϋπολογισμού, την ανάδειξη του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Εurogroup. «Παρ’όλα αυτά θεωρείται αμφίβολη η αντιστροφή της σημερινής κατάστασης στα ελληνικά νοσοκομεία», σημειώνει.

Η NZZ περιγράφει τις ελλείψεις προσωπικού στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Μια γιατρός για 300 ασθενείς

Το ρεπορτάζ της NZZ διαβάζεται και σαν χριστουγεννιάτικη ιστορία, που θα τη διαβάζουν οι καλοζωϊσμένοι Ελβετοί, θα συμπονούν τους βασανισμένους Έλληνες και θα νιώθουν τυχεροί που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Μόνο που δεν είναι παραμύθι του Άντερσεν, αλλά η δική μας καθημερινή πραγματικότητα.

«Έχω πάρει μόνο 15 ημέρες άδεια τα τελευταία πέντε χρόνια», λέει η Χριστούλα Πετράκη, πνευμονολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. «Το νοσοκομείο λειτουργεί χάρη στο αίσθημα καθήκοντος και την αυτοθυσία των εργαζομένων», συμπληρώνει.

Η γιατρός εργάζεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου καθημερινά περιθάλπονται 250 έως 300 ασθενείς. Κανονικά προβλέπονται οκτώ μόνιμοι γιατροί, αλλά προς το παρόν η Πετράκη είναι η μοναδική. Σημαντική έλλειψη προσωπικού υπάρχει και στα άλλα τμήματα, τονίζει η αρθρογράφος.

Κύμα φυγής

Πολλοί γιατροί έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα λόγω των χαμηλών μισθών. Ιδιαίτερα σε πόλεις που αποτελούν και τουριστικά κέντρα, όπως τα Χανιά, τα υψηλά ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη προσωπικού. Η ΝΖΖ παραθέτει τους μισθούς των νεοπροσληφθέντων γιατρών και νοσηλευτών στην Ελλάδα και τους συγκρίνει με τις τιμές των ενοικίων: «Ένας νοσηλευτής κερδίζει 745 ελβετικά φράγκα (800 ευρώ), ενώ μια γκαρσονιέρα κοστίζει περίπου 370 φράγκα (400 ευρώ). Πρόκειται για ένα γελοία μικρό ποσό για τα ελβετικά δεδομένα, αλλά δύσκολο να το αντέξουν οι τσέπες των δημόσιων υπαλλήλων που ζουν στα νησιά».

Τους τελευταίους δύο μήνες, μόνο στο νοσοκομείο των Χανίων παραιτήθηκαν 14 νοσηλευτές, αναφέρει ο Βάρδης Γεωργάκακης, πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. «Κάποιοι προτιμούν να δουλεύουν ως σερβιτόροι», δηλώνει στην ΝΖΖ.

Δεινή κατάσταση

«Η δεινή κατάσταση του ελληνικού συστήματος υγείας, πλήττει κάποιες φορές ακόμα και τους εύπορους στην ηπειρωτική χώρα, όπως έδειξε ο τραγικός θάνατος της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά τον περασμένο Αύγουστο. Η 34χρονη υπέστη επιληπτική κρίση, νοσηλεύτηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας και σταθεροποιήθηκε, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, επειδή δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για νευρολογικές εξετάσεις. Εκεί και πέθανε», γράφει η ΝΖΖ.

Όλα θα αλλάξουν;

Το άρθρο παραθέτει την αισιόδοξη πρόβλεψη του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γιώργου Μπέα ότι «όλα θα βελτιωθούν το επόμενο έτος. Θα γίνουν πολλές νέες προσλήψεις, όπως υποσχέθηκε ο υπουργός Υγείας».

«Μακροπρόθεσμα, προγραμματίζεται η κατασκευή κατοικιών για τους γιατρούς. Αλλά θα αυξηθούν και οι μισθοί, ώστε να βρεθεί προσωπικό; Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο. Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία, που ανέρχονται στο 5,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 7,5%», καταλήγει η ΝΖΖ.

