Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Ένα ακόμη περιστατικό που αποκαλύπτει την τραγική κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία ελέω υποχρηματοδότησης, έλαβε χώρα στο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη, όπου ολόκληρο τμήμα της γυψοσανίδας από την οροφή κλινικής κατέρρευσε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έσπασε αγωγός νερού, με αποτέλεσμα ολόκληρο τμήμα της γυψοσανίδας από την οροφή να καταρρεύσει και να απογυμνωθούν οι σωληνώσεις.

Ασθενής που βρισκόταν από κάτω τραυματίστηκε στο κεφάλι, σύμφωνα με το cretapost. Παράλληλα, όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε από νερό, με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς να προχωρούν στην απομάκρυνση των υδάτων.

Η φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης είναι αποκαλυπτική:

Πυρά στην κυβέρνηση από τους εργαζόμενους στο ΠΑΓΝΗ

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ. Βρύσαλης, επισήμανε πως πολλές φορές στο παρελθόν η διοίκηση του σωματείου είχε προειδοποιήσει για σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Υπογράμμισε πως το περιστατικό είναι συνέπεια της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, στην οποία έχουν μείνει μόλις 25 εργαζόμενοι και περίπου άλλοι τόσοι συμβασιούχοι για ένα κτίριο χιλιάδων τετραγωνικών.

«Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλεντοκόπι που στήνεται με ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ «με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» (οι οποίοι προέρχονται από τη φορολεηλασία του λαού), δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που παίζει τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών στα ζάρια. Το περιστατικό της κατάρρευσης μέρους της οροφής στην καρδιολογική κλινική τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/9 έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα περιστατικά σε δημόσια κτίρια που παραμένουν ασυντήρητα, υποβαθμισμένα και κυριολεκτικά στη μοίρα τους, δημιουργώντας πολλαπλούς κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Είναι καρπός μιας διαχρονικής πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης κάθε δημόσιας δομής παροχής υπηρεσιών, στο όνομα των περικοπών και της μείωσης του κόστους», τονίζει και σημειώνει:

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος».

Καμπανάκι κινδύνου

Πιο αναλυτικά, ο κ. Βρύσαλης στη δήλωσή του αναφέρει για το περιστατικό:

«Το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού για υγειονομικούς και ασθενείς για την κτιριακή κατάσταση των νοσοκομείων. Το σωματείο μας πολλές φορές είχε προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και την συντήρηση τους τόσο λόγω παλαιότητας, και υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας όσο και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δια στόματος υπουργού Υγείας διατείνεται σε όλους τους τόνους πως το ΕΣΥ μεταμορφώνεται «στη γη της επαγγελίας» με τις ανακαινίσεις, πως οι εθελοντές του Ερυθρού Σταύρου και τα βραχιολάκια αποτελούν ρηξικέλευθα μέτρα που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην ατελείωτη ταλαιπωρία των ασθενών και τις πολύωρες αναμονές, εργαζόμενοι και ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους κίνδυνο.

Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν.

Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Με βάση τον ξεπερασμένο οργανισμό του 2012, προβλέπονται συνολικά 89 μόνιμες θέσεις προσωπικού. Σήμερα, έχουν απομείνει 25 μόνιμοι υπάλληλοι, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους μαζί με τους 25 συμβασιούχους και τα διάφορα συνεργεία εξωτερικών τεχνικών που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενός οργανισμού όπως είναι ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο.