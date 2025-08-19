Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Τα απανωτά ανησυχητικά περιστατικά, που σημειώθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» μέσα σε λίγες ημέρες και καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για την «βελτιωμένη» εικόνα του ΕΣΥ, σχολιάζει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

«Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από την ανάρτηση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και τους πανηγυρισμούς του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για τη δήθεν καλή κατάσταση του ΕΣΥ, για να επιβεβαιωθεί η ουσία της δήλωσης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου ότι οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως «σε χθεσινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας topontiki.gr, αναφέρεται ότι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το πολύπαθο ‘Γ. Γεννηματάς’, το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής στο χώρο των νοσηλευτών της καρδιολογικής, στο κτίριο 1, στον 2ο όροφο, που παραλίγο να τραυματίσει νοσηλεύτρια, πιθανόν λόγω διαρροής από τον επάνω όροφο».

Υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σε οκτώ ημέρες συνέβησαν τρία πολύ σοβαρά περιστατικά στο νοσοκομείο, τα δύο προηγούμενα με ασανσέρ και υπουργός και διοίκηση καταγγέλλουν τους συνδικαλιστές, ενώ η νοσηλεύτρια που κατήγγειλε τον εγκλωβισμό στο ασανσέρ τιμωρήθηκε με διακοπή της άδειάς της».

Για να σχολιάσει χαρακτηριστικά πως «εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε ‘η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά’…».

Δύο βλάβες σε ασανσέρ του νοσοκομείου μέσα σε λίγες μέρες

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πτώση ασανσέρ στις 10 Αυγούστου, που παρ’ολίγο να τραυματιστεί εργαζόμενη – ένα περιστατικό, το οποίο ο υπουργός Υγείας έσπευσε να αμφισβητήσει, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» προχώρησε εκδικητικά στην ανάκληση της άδειας της εργαζόμενης – σημειώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες και δεύτερο συμβάν με ασανσέρ, το οποίο κόλλησε την περασμένη Παρασκευή μεταξύ δύο ορόφων, ενώ μέσα βρισκόταν ασθενής με αμαξίδιο.