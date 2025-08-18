Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό

Ερωτήματα σχετικά με τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης, έθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μετά το νέο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, που σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Το νέο περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή όταν υπάλληλος του νοσοκομείου προσπάθησε να μεταφέρει ασθενή με αμαξίδιο με τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα. Το ασανσέρ ωστόσο «κόλλησε» μεταξύ δύο ορόφων. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν, ανελκυστήρας στο ίδιο νοσοκομείο υποχώρησε από τον τρίτο όροφο, δευτερόλεπτα αφότου εργαζόμενη πρόλαβε να βγει από την καμπίνα.

«Έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές και έχουμε επισημάνει ότι τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται. Όμως, και οι τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων δυστυχώς έχουν αποδεκατιστεί από προσωπικό», σημείωσε μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος έθεσε ερωτήματα για το πώς κάνουν τη δουλειά τους οι εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων.

Όπως είπε για το περιστατικό με το ασανσέρ: «Εδώ λοιπόν, πού θα μπορούσαμε να εγκαλέσουμε το νοσοκομείο; Εάν δεν εφάρμοζε το νόμο.

Ο νόμος τι λέει; Ότι θα συμβληθεί με μια εταιρεία συντήρησης η οποία θα συντηρεί (τα ασανσέρ) δύο φορές το μήνα και μια φορά το χρόνο θα πρέπει να έρχεται ειδική επιτροπή πιστοποίησης, η οποία είναι πιστοποιημένη από τα αντίστοιχα υπουργεία και περιφέρεια, η οποία θα χορηγεί πιστοποιητικό καταλληλότητας».

«Το νοσοκομείο πληρώνει χρήματα σε μια εταιρεία και γίνεται η συντήρηση δύο φορές το μήνα. Έχει το πιστοποιητικό από την αρμόδια εταιρεία η οποία έχει πιστοποιηθεί από το υπουργείο ότι είναι σε ασφαλή λειτουργία το ασανσέρ; Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πρακτικά. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο».

«Μην κοιτάμε την καμπίνα του ανελκυστήρα που μπορεί να είναι παλιά και να λέμε είναι παλιό το ασανσέρ. Μπορεί ο μηχανισμός που βρίσκεται στα υπόγεια να έχει αλλάξει χθες. Πώς κάνουν τη συντήρηση; Πώς κάνουν την πιστοποίηση;», είπε.