Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Δεύτερη βλάβη σε ασανσέρ μέσα σε λίγες ημέρες
Το ασανσέρ «κόλλησε» μεταξύ δύο ορόφων.
Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Σύμφωνα με πληροφορίες, εχθές Παρασκευή, υπάλληλος του νοσοκομείου προσπάθησε να μεταφέρει ασθενή με αμαξίδιο με τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα.
Το ασανσέρ ωστόσο «κόλλησε» μεταξύ δύο ορόφων.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν, ανελκυστήρας στο ίδιο νοσοκομείο υποχώρησε από τον τρίτο όροφο, δευτερόλεπτα αφότου εργαζόμενη πρόλαβε να βγει από την καμπίνα.
Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του είχε υποστήριξε ότι ο ανελκυστήρας «λειτουργούσε κανονικά» και πως διέθετε «όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά».
