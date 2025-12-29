Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» πραγματοποίησε το σωματείο εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη – καταγγέλλοντας τη διάλυση του ΕΣΥ, την υποστελέχωση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Το πρωί της Δευτέρας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο νοσοκομείο, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ, αλλά «αντί να φέρει προσωπικό, έφερε μελομακάρονα για να χαριεντιστεί με τους εκλεκτούς της διοίκησης», όπως σημείωσαν εργαζόμενοι.

Οι υγειονομικοί, που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο, έκαναν λόγο για «φιέστα» πάνω στα τεράστια προβλήματα του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας ελλείψεις προσωπικού που αγγίζουν το 50%, αλλά και «κλίμα τρομοκρατίας» από τη διοίκηση για να αποτραπεί η διαμαρτυρία. Η ένταση δεν έλειψε, ενώ χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, όταν ο Υπουργός επιχείρησε να τους κεράσει μελομακάρονα, κίνηση που εξέλαβαν ως ειρωνεία απέναντι στα αιτήματά τους, αρνούμενοι να τα δεχτούν.

Δείτε το βίντεο

<br />

Ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός, Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο «Έλενα Βενιζέλου» και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, περιέγραψε στο Orange Press, το κλίμα και τους λόγους της κινητοποίησης, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην ηγεσία του Υπουργείου:

«Υποδεχτήκαμε με κινητοποίηση, το σωματείο μας, τον ‘ανεπιθύμητο’ Υπουργό Άδωνι, που ήρθε σήμερα να εγκαινιάσει ντουβάρια σε ένα νοσοκομείο που πριν ένα μήνα ήθελε να το κλείσει. Δώσαμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ πέρα για να παλέψουμε για να σταθεί όρθιο το νοσοκομείο και καταγγείλαμε την πολιτική τους», ανέφερε ενώ κατήγγειλε την παρουσία της αστυνομίας αλλά και τη στάση του Υπουργού:

«Καταγγέλλουμε την προκλητική παρουσία της αστυνομίας που μαζεύτηκαν, έκλεισαν την είσοδο του νοσοκομείου, έλεγχαν τους ασθενείς, τις γυναίκες, εγκύους… παρατάχθηκαν μπροστά λες και είμαστε τρομοκράτες, και τη διοίκηση που όλο το Σαββατοκύριακο προσπαθούσε και απειλούσε και τρομοκρατούσε με τηλέφωνα για να μην κάνουμε αυτή την κινητοποίηση.

Παρόλο που ήταν γιορτές, παρόλο που έλειπε το περισσότερο προσωπικό, δώσαμε την παρουσία μας, δυναμικά το παρών. Με την ντουντούκα και τα αιτήματά μας καταγγείλαμε τον Υπουργό την ώρα που πέρναγε από μας. Ο Υπουργός έφτασε στο σημείο να κάνει και χιούμορ πάνω στα τεράστια προβλήματα του νοσοκομείου. Μοίραζε μελομακάρονα στους εργαζόμενους και στο σωματείο που ήμαστε εκεί πέρα -που δεν τα δεχτήκαμε- αλλά την ίδια στιγμή καταγγείλαμε και επιτεθήκαμε σε σχέση με την πολιτική του».

Υποστελέχωση και τμήματα υπό κατάρρευση

Αναφερόμενος στα προβλήματα πίσω από την ανακαίνιση, ο Γραμματέας του Σωματείου τόνισε:

«Είναι ο Υπουργός που έχει μειώσει τη χρηματοδότηση, που έχει αφήσει το ακτινολογικό και το μαστογράφο χωρίς προσωπικό, έτοιμο να κλείσει επειδή δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Που αφήνουν όλο το νοσοκομείο με 50% ελλείψεις προσωπικού, γερασμένο προσωπικό να δουλεύει. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη να ‘ρθει προσωπικό. Θα ρίξουμε την κυβέρνηση που καταστρέφει τα νοσοκομεία, που ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία. Και θα ανοίξουμε ένα δρόμο για χρηματοδότηση, για προσλήψεις, για δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σύστημα υγείας».