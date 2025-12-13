Βουλή: Κόντρα Γεωργιάδη και αντιπολίτευσης για την Υγεία – «Ο υπουργός έχει τη συνταγή του… Χουντίνι»

Την πρώτη κοινοβουλευτική αντιμαχία προκάλεσε η ομιλία του Άδωνι Γεωργιάδη στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026, με την αντιπολίτευση να εκτοξεύει πυρά κατά του υπουργού Υγείας.

«Και περισσότερα χρήματα δίνουμε για τη δημόσια υγεία και περισσότερο προσωπικό εξασφαλίζουμε», δήλωσε ο υπουργός Υγείας. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Γεωργιάδης απορρίφθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αντιπαρέθεσαν την καθημερινότητα του πολίτη που καταφεύγει στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία του, τη συνεχή αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και την «εξουθενωτική» υπερεργασία του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας που εγκαταλείπει το δημόσιο σύστημα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και εκτός Ελλάδας.

«Πώς στην ευχή, ο υπουργός έχει τη συνταγή του… Χουντίνι»

«Κοιτάξτε λίγο τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία γιατί αυτή τη στιγμή το 80% είναι κατά της κυβέρνησης και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αγνοήσετε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος και κάλεσε τον υπουργό Υγείας να εξηγήσει πώς γίνεται, όταν τα πράγματα πάνε τόσο καλά, οι πολίτες να πληρώνουν περισσότερα από την τσέπη τους και πώς γίνεται η κυβέρνηση να βάζει περισσότερα χρήματα για την υγεία αλλά τα νοσοκομεία να αυξάνουν τα χρέη τους και αυτά να έχουν φτάσει στο 1,7 δισ. ευρώ.

«Στο Μεσοπρόθεσμο, εμείς οι ανόητοι, όπως μας είπατε, της πρώτης φοράς Αριστεράς, έχουμε εντοπίσει ότι θα χάσει η υγεία 189,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης και αναρωτήθηκε «πώς στην ευχή, ο υπουργός έχει τη συνταγή του… Χουντίνι και εκτός από υβριστής της Αριστεράς, να δηλώνει ότι ακόμα και με λιγότερα χρήματα θα πετύχει αυτά που ισχυρίζεται ότι θα πετύχει στη δημόσια υγεία», την ώρα μάλιστα που είναι εμφανής η υποβάθμιση υπηρεσιών και οι ελλείψεις στη στελέχωση και την αποτελεσματικότητα.

«Ξέρει πολύ καλά ο κ. Γεωργιάδης ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί έχει οδηγήσει σε διάλυση δημόσιες δομές υγείας, έχει εξουθενώσει εργασιακά και οικονομικά το προσωπικό και υπάρχει κύμα παραίτησης γιατρών από δημόσιες δομές υγείας, ειδικά στην περιφέρεια, και γνωρίζει πολύ καλά και τα νούμερα που έχει δώσει και ο ΟΟΣΑ και η Eurostat για την εκτίναξη των ιδιωτικών πληρωμών ή της ιδιωτικής ασφάλισης για τους πολίτες», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη.

«Συγχωνεύονται και κλείνουν δημόσια νοσοκομεία»

Αυξάνονται οι ανισότητες, υποβαθμίζονται τα δημόσια νοσοκομεία, συγχωνεύονται και κλείνουν δημόσια νοσοκομεία, που τα βλέπουμε να λειτουργούν, στο πλαίσιο της ΕΕ, δηλαδή περιορισμός του κόστους σε σχέση με το όφελος, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και κατήγγειλε ένταση της εμπορευματοποίησης της υγείας και ανύπαρκτη την πρωτοβάθμια φροντίδα, η οποία θα μπορούσε να αποσυμφορήσει την κατάσταση. Όλα αυτά, όπως είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, προς όφελος της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας.

«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αυξήθηκαν από 2,2 δισ. το 2023 σε σχεδόν 3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, με πάνω από το μισό ποσό να αφορά νοσοκομεία και πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ την κοινωνική ασφάλιση», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της “Νίκης” Τάσος Οικονομόπουλος και σημείωσε πως όταν τα νοσοκομεία χρωστούν πάνω από 2 δισ. αυτό δεν μπορεί να θεωρείται εξυγίανση αλλά μεταφορά του κόστους στους πολίτες. Ακόμα και οι δαπάνες προσωπικού εμφανίζονται μειωμένες κατά 24 εκατομμύρια ευρώ σε ένα σύστημα με υψηλό βαθμό εξουθένωσης, όπως είπε.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα χρέη των νοσοκομείων, είπε ότι όχι μόνο δεν αυξήθηκαν αλλά μειώθηκαν σε σχέση με το επίπεδο χρεών που παρέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ και επισήμανε ότι οι βουλευτές διαβάζουν τα στοιχεία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι εκκρεμούν οι καταλογισμοί για το clawback ύψους 1,6 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

«Όταν ανέλαβα το υπουργείο Υγείας, τα χρέη των νοσοκομείων σε φάρμακο και λοιπά χρέη ήταν 1,3 δισ., σήμερα είναι 791 εκατομμύρια, στο τέλος του χρόνου θα έχουν πάει περίπου στα 640 εκατομμύρια και στόχος είναι μέχρι τις εκλογές του 2027 να έχουν πέσει κάτω από 500 εκατομμύρια, που θα είναι το χαμηλότερο όλων των εποχών», είπε.

Είπε επίσης ότι «το 2026 οι πόροι του ΤΑΑ είναι 800 εκατομμύρια, ενώ το 2027, που οι πόροι του ΤΑΑ θα είναι μηδενικοί, η μείωση του ΕΣΥ θα είναι 400 εκατομμύρια, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό το ΕΣΥ παίρνει συν 400 εκατομμύρια, δεν χάνει λεφτά» και ότι το υπουργείο Υγείας όχι μόνο δεν χάνει αλλά κερδίζει πόρους, κάτι που –όπως είπε– αποτυπώνει το γνήσιο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την υγεία.

«Η συμμετοχή μας αυξάνει τις ιδιωτικές δαπάνες»

Αναφερόμενος στην πρόσβαση των πολιτών, ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία ήταν τα τελευταία 40 χρόνια περίπου στο 35%, ενώ σήμερα είναι 34%.

«Στο μοντέλο μας είχαμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, έχουμε και σήμερα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Διότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα συνδέονται με την πρόσβαση μας στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπου πληρώνουμε τη συμμετοχή μας. Η συμμετοχή μας αυξάνει τις ιδιωτικές δαπάνες έναντι των άλλων συστημάτων που δεν δίνουν πρόσβαση στα ιδιωτικά, αλλά από την άλλη αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιων διαγνωστικών κέντρων και έχουμε πολύ καλύτερες εξετάσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης ότι ο μέσος χρόνος αναμονής στην Ελλάδα για ψηφιακές μαστογραφίες είναι μερικές μέρες, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι πολλοί μήνες για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς.

«Καλώ όλες τις Ελληνίδες να κάνουν χρήση της δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας», είπε και επισήμανε ότι μέσω του myHealth για δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΤΟΜΥ, τον Οκτώβριο διενεργήθηκαν 1.100.000 ραντεβού.