Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ

«Λευκός» καπνός φαίνεται πως βγήκε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Το κείμενο διακήρυξης που θα ψηφιστεί στο συνέδριο του κόμματος (27-29 Μαρτίου, Γήπεδο Tae kwon Do) απορρίπτει -και με τη βούλα πλέον- κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ. Παράλληλα, στο πλαίσιο των καταστατικών αλλαγών, οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων αναμένεται να αποφασίσουν στο συνέδριο τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από συμμαχικό σχήμα, σε ενιαίο πολιτικό φορέα.

Τι λέει το σημείο 13 της διακήρυξης για τη σχέση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο». Αυτή η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη χθεσινή του εισήγηση στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ εμπεριέχεται, σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, στο κείμενο διακήρυξης του συνεδρίου, στο σημείο 13. Πρόκειται για ένα πολιτικό ντοκουμέντο, το οποίο επεξεργάστηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης και παρουσίασε στα μέλη της ΠΓ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ. Εκεί, αναλύεται η λεγόμενη «εθνική στρατηγική» του ΠΑΣΟΚ, όπου περιγράφονται δύο πολιτικές παράμετροι. Η πρώτη αφορά τον στόχο της πολιτικής αλλαγής. Η δεύτερη σχετίζεται με την στρατηγική της μονομερούς αντιπαράθεσης με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία.

Αφού ο Κώστας Σκανδαλίδης ολοκλήρωσε την ανάγνωση του σχετικού επίμαχου αποσπάσματος, παρενέβη ο Χάρης Δούκας, ζητώντας να ξαναδιαβαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αθηναίων φέρεται να εκτίμησε ότι ίσως θα χρειαζόταν μία πιο σκληρή διατύπωση.

Εν τέλει, το κείμενο Σκανδαλίδη, ως προς το πολιτικό σκεπτικό του, φαίνεται πως κάλυψε σε γενικές γραμμές όλες τις πλευρές του κόμματος.

Μένει να φανεί πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Δούκας επί του τελικού κειμένου και εάν θα υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Σημειωτέον ότι η Άννα Διαμαντοπούλου φέρεται να εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να αναδεικνύεται μία λογική ετεροπροσδιορισμού.

Οι καταστατικές εκκρεμότητες

Το κλίμα στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν κατά γενική ομολογία ηπιότερο σε σχέση με άλλες συνεδριάσεις. Ωστόσο, στελέχη του Κινήματος εκτίμησαν ότι σειρά καταστατικών αλλαγών που προκρίνονται προκαλούν αιφνιδιασμό.

Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αντιδράσεις αλλά και ενστάσεις από αρκετούς.

Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου άσκησαν κριτική στην κίνηση της ηγεσίας να φέρει στο παρά πέντε του συνεδρίου καταστατικές αλλαγές. Πάντως, η συζήτηση μεταφέρεται στη σημερινή νέα συνεδρίαση της επιτροπής καταστατικού, όπου όλα τα θέματα θα τεθούν ξανά επί τάπητος.

Ζήτημα το οποίο δεν προκαλεί διαφωνίες είναι η μετατροπή του Κινήματος σε ενιαίο κόμμα. Στόχος είναι η εξασφάλιση του bonus των έξτρα κοινοβουλευτικών εδρών σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες ή τις μεθεπόμενες επαναληπτικές κάλπες (εφόσον αυτές διεξαχθούν).

Συζήτηση έγινε και για τη συγκρότηση του κόμματος σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η νέα καταστατική πρόβλεψη της δημιουργίας 13 περιφερειακών οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, το Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος θα συγκροτηθεί από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των περιφερειακών οργάνων.

Μεταξύ των καταστατικών αλλαγών που προωθούνται είναι και η πρόβλεψη διεξαγωγής συνεδρίου πριν από την εκλογή ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται και οι αρμοδιότητες που θα έχει το συγκεκριμένο συνεδριακό σώμα ως προς τον τρόπο που θα ορίζονται οι υποψηφιότητες για την προεδρία της Παράταξης.