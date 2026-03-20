Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Πρόσκληση για συμμετοχή σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς.
«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του κ. Ανδρουλάκη.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.
Στο συνέδριο και ο Φαραντούρης
Σημειώνεται ότι εντείνεται το πολιτικό «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν να συμμετάσχει και στα τραπέζια διαλόγου που προετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο της συνεδριακής διαδικασίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.
Προς το παρόν μπορεί να μην τίθεται ζήτημα άμεσης «μεταγραφής» του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο είναι σαφές πως η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι σταθερή και διαρκής.
