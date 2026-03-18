Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένας «βομβαρδισμός» πληροφοριών γύρω από την επικείμενη συνεδριακή διαδικασία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πόσες γραμμές υπάρχουν στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη και ποιοι θα είναι οι κυρίαρχοι παίκτες στο προσεχές συνέδριο του ΠΑΣΟΚ;

Όλες οι «πράσινες φυλές» εκτιμούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταστεί εκ νέου κυρίαρχος, όσον αφορά τους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η γραμμή της ηγεσίας έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά:

-Πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ από τα συμφέροντα

-Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα

-Ήττα της ΝΔ και επιστροφή της στην αντιπολίτευση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε εκτενώς, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο in και τη Ράνια Τζίμα, τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει ενόψει του συνεδρίου, κάνοντας λόγο για μια καθαρή «εθνική στρατηγική» που αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ.

Η στρατηγική Δούκα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας θα επιμείνει στο ότι πρέπει στο συνέδριο:

-Να κατατεθεί ψήφισμα που θα αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ

-Να πραγματοποιηθούν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του Κινήματος

– Η Διεύρυνση να γίνει με κανόνες και συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μέσα από όλες τις πρόσφατες συνεντεύξεις του, έχει καταστήσει σαφές ότι η απόρριψη κάθε σεναρίου συγκυβέρνησης με τη ΝΔ οφείλει να αποτελέσει απόφαση του συνεδρίου. Την ίδια στιγμή, ζητεί διεύρυνση με κανόνες και σαφές πλαίσιο.

Ο «πόλος» Χριστοδουλάκη στο συνέδριο

Διακριτό ρόλο στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα έχει, με βάση και τα πρόσφατα εσωκομματικά αποτελέσματα της κάλπης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής έχει παρουσιάσει μια συνολική πλατφόρμα. Αποτελεί τη δική του συμβολή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τιτλοφορείται «Αλλαγή+».

“Στο φετινό Συνέδριο, καλούμαστε να αποφασίσουμε για την μορφή που θα έχει το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος μας. Και η συζήτηση αυτή ξεκινάει από την απάντηση σε ένα κρίσιμο δίλημμα που αφορά τον πολιτικό, ιδεολογικό και στρατηγικό του αυτοπροσδιορισμό” σημειώνει ο βουλευτής, θέτοντας το ερώτημα “τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;”. Ένα ΠΑΣΟΚ, όπως λέει που θα έχει το ρόλο συμπληρώματος στη ΝΔ ή ένα ΠΑΣΟΚ “το οποίο διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ανασυγκρότησης της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης”.

Οι 3 αλλαγές του Γερουλάνου

Ο Παύλος Γερουλάνος έχει τονίσει ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται 3 μεγάλες αλλαγές:

-Πρώτον, μία μεγάλη πολιτική αλλαγή, “κλείνοντας” στο συνέδριο τις όποιες προγραμματικές εκρεμμότητες.

-Η δεύτερη αλλαγή είναι οργανωτική, με “άνοιγμα” του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.

-Η τρίτη αλλαγή αφορά τον τομέα της επικοινωνίας. «Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα». Αυτό είναι το τρίπτυχο που προκρίνει.

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει συνεδρίου, λέγοντας ότι η συνεδριακή διαδικασία πρέπει να αποτελέσει ένα “καλό εφαλτήριο” στο δρόμο προς τις εκλογές.

Όπως και να ‘χει, η επόμενη ημέρα για το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι η ίδια. Το συνέδριο θα έχει νικητές και χαμένους.

Το αν, όμως, η συνεδριακή διαδικασία θα αποτελέσει βατήρα εξωστρέφειας για την παράταξη ή αν θα πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας, μένει να αποδειχθεί. Οι εκλογές, πάντως, δεν αργούν!