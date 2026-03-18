Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

«Στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι Βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία» δήλωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος μετά την εκλογή του στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Και κάπως έτσι, με τον πιο επίσημο τρόπο, η σκυτάλη της αντιπροεδρίας πέρασε από τα χέρια του προσφάτως διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στον μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικό Τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ.

Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για τον αντικαταστάτη του βουλευτή Αρκαδίας δεν ήταν τυχαία. Άλλωστε, ο κ. Κουκουλόπουλος είναι ένα στέλεχος του Κινήματος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει, όπως σημείωσαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, «με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια». Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι σε μία περίοδο έντονων εσωκομματικών συγκρούσεων, λόγω συνεδρίου αλλά και λόγω διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για τη θέση του Αντιπροέδρου ένα πρόσωπο, που δεν προέρχεται από τον πυρήνα των εσωκομματικών υποστηρικτών του. Την ίδια ώρα, η επιλογή Κουκουλόπουλου ερμηνεύεται από κομματικά στελέχη ως προσπάθεια ισορροπίας, που διασφαλίζει ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα για μία θέση που απαιτεί εμπειρία, γνώση και κύρος.

Πότε ενημερώθηκε για την επιλογή Ανδρουλάκη

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή του τηλεφωνικά. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον βουλευτή Κοζάνης στο κινητό του τηλέφωνο, αυτός το σήκωσε, ωστόσο μιλούσε σχεδόν ψιθυριστά. Ο λόγος ήταν η διάλεξη του Νομπελίστα οικονομολόγου Τζόζεφ Στίγκλιτζ σε εκδήλωση, με τίτλο «Το μέλλον της φορολογίας: παγκόσμια δικαιοσύνη και ανάπτυξη σε μια νέα οικονομική εποχή». Έτσι, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ενημερώθηκε από τον αρχηγό του Κινήματος για την θέση που θα αναλάβει, όντας στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος εκπροσώπησε το ΠΑΣΟΚ, ως Τομεάρχης Οικονομικών, στην 4η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη Φορολογικών Θεμάτων (EU Tax Symposium 2026) με θέμα «Το μέλλον της φορολογίας: ανισότητες και ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία». Σημειωτέον ότι η διάσκεψη συνδιοργανώθηκε από την Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FISC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG TAXUD).

«Θα υπηρετήσω την αποστολή»

Μετά την εκλογή του, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την «τιμητική» όπως τη χαρακτήρισε πρότασή του.

«Οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων. Σημείωσε δε ότι αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Τέλος, υπογράμμισε ότι θα έχει το βλέμμα του σταθερά προσηλωμένο «έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς».