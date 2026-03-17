Τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο κ. Ανδρουλάκης απέστειλε σχετική επιστολή για την πρότασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η διαδικασία εκλογής του Δ’ αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου.

«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τον Πάρι Κουκουλόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αμέσως μετά, ο κ. Κωνσταντινόπουλος δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στο νομό Αρκαδίας, μετά την εκλογή του νέου δ’ αντιπροέδρου, τον οποίο και θα ψηφίσει.

Ποιος είναι ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Ο Πάρις Κουκουλόπυλος διατέλεσε ως ο μακροβιότερος σε θητεία δήμαρχος Κοζάνης από το 1991 ως το 2009.

Το 1979 αποφοίτησε από το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως υπάλληλος στη ΔΕΗ μέχρι το 1991. Συμμετείχε ως φοιτητής στα συνδικαλιστικά και πολιτιστικά όργανα.

Το 1986 εκλέχτηκε μέλος στην πρώτη ΑΣΚΕ της ΔΕΗ. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υπήρξε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης το 1986 και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τη διετία 1989 – 1990. Διατέλεσε δήμαρχος Κοζάνης από το 1991 έως το 2009. Το 1999 εκλέχτηκε ως ο πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, θέση στην οποία επανεκλέχτηκε το 2003.

Στις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 εξελέγη βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στον νομό Κοζάνης. Στις 27 Ιουνίου 2011 ορκίστηκε υφυπουργός Εσωτερικών, διατηρώντας τη θέση αυτή έως τις 17 Μαΐου 2012.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στο κόμμα όσο και στον πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Βενιζέλο. Στις 3 Ιουλίου 2013, ανέλαβε καθήκοντα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ μαζί με την Εύη Χριστοφιλοπούλου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου & Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και σε αυτές στις 7 Ιουλίου 2019 δεν κατόρθωσε να εκλεγεί βουλευτής στην Π.Ε. Κοζάνης, παρ’ όλο που ερχόταν πρώτος σε σταυρούς προτίμησης.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου και 25ης Ιουνίου 2023 επανεξελέγη βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης, πάλι πρώτος σε σταυρούς.