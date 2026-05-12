Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12 Μαΐου 2026, 17:30

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Απαντήσεις στις ανησυχίες που έχουν προκύψει από την απαίτηση επιστροφής των αγροτικών επιδοτήσεων του 2023 στις οποίες εντοπίστηκαν παρατυπίες επιχείρησαν να δώσουν με συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ -και κατ’ επέκταση του διαδόχου οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ- Γιώργος Πιτσιλής.

Η συνέντευξη Τύπου ακολουθεί το μπαράζ ειδοποιήσεων που έλαβαν πολλοί δικαιούχοι των επιδοτήσεων για το έτος 2023, με το οποίο τους ζητούνταν να επιστρέψουν ποσά που φτάνουν τις 2.000 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ωστόσο, συσσωρευμένες είναι οι καταγγελίες αγροτών ότι δεν τους εξηγήθηκαν ποτέ τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στους διασταυρωτικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταθέσουν τις σχετικές νόμιμες ενστάσεις όπου χρειαζόταν. Συνδυαστικά με τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε κάποιες πληρωμές, εικόνα αγωνίας δημιουργήθηκε στον αγροτικό κόσμο.

Όπως το έθεσε ρητά ο κ. Σχοινάς, στόχος της συνέντευξης ήταν να απαντήσει σε όσους προσπαθούν να χτίσουν το αφήγημα ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη νέα του μορφή συνεπάγεται ότι «σταματούν οι πληρωμές».

Στην ομιλία του ιδίου και την ακόλουθη παρουσίαση των επερχόμενων αλλαγών στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, τονίστηκε ότι το συνολικό ύψος των καταβολών που αναμένεται να διανεμηθούν στους αγρότες μέσα στο 2026 αναμένεται να φτάσει τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ προβλήθηκε και η μέχρι τώρα βελτιωμένη ταχύτητα στην εκταμίευση κατά το τρέχον έτος.

Αποκατάσταση της αξιοπιστίας (και της πιστοποίησης)

Οι αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων του αγροτικού κόσμου αναμένονται προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκεια των όσων δήλωσαν ο αρμόδιος υπουργός και ο διοικητής της ΑΑΔΕ στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, η συνέντευξη έθιξε κατ’ ανάγκη και ευρύτερα ζητήματα που διακυβεύονται ως προς το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων και της αγροτικής παραγωγής στη χώρα γενικότερα.

Μιλώντας στους συντάκτες, οι ομιλητές παρέθεσαν το συνολικότερο πλάνο τους για την εξυγίανση του οργανισμού, με τον κ. Σχοίνα να θίγει πολλάκις κατά τη διάρκεια της ομιλίας και των απαντήσεών του το ζήτημα της αξιοπιστίας του οργανισμού, ιδίως όσον αφορά την εικόνα του στο εξωτερικό, αλλά όχι μόνο.

Άλλωστε, μείζων εκκρεμότητα παραμένει η πιστοποίηση της ΑΑΔΕ ως οργανισμού πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση των μεταρρυθμίσεων που εισηγείται η ελληνική πλευρά.

Με δελτίο Τύπου της στις 26 Μαρτίου, η ΑΑΔΕ ενημέρωσε το κοινό ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου της Ελλάδας είδε θετικά τα μέτρα και ότι η δική της εισήγηση προς τα ευρωπαϊκά όργανα θα είναι υπέρ της άρσης του καθεστώτος αναστολής της διαπίστευσης στο οποίο έχει περιέλθει ο οργανισμός, πληροφορία που επανέλαβε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ο κ. Πιτσιλής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, υπάρχει ένα ακόμα επίπεδο στη στρατηγική εξυγίανσης του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ: «να μπορέσει να ακουστεί με δυνατή φωνή η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική».

«Κερδισμένοι θα είναι οι έντιμοι παραγωγοί, οι νοικοκυραίοι, οι άνθρωποι της προκοπής, αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά», συμπλήρωσε ο υπουργός. «Με αυτούς είμαστε, γι’ αυτούς δουλεύουμε, αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτήδειους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λυμαίνονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο παραγωγό. Γι’ αυτούς το πάρτυ τελειωσε».

Ανοιχτά ερωτήματα

Παρά τη μεταρρυθμιστική διάθεση που εκφράζουν η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις στη μέχρι τώρα διαδικασία μετάβασης, οι οποίες δεν έχουν ακόμα λάβει επαρκείς εξηγήσεις.

Στο ερώτημα του in σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι κατανομές του τρέχοντος έτους δεν θα καταλήξουν κι αυτές σε «αχρεωστήτως καταβληθέντα», ιδίως από τη στιγμή που τα κριτήρια έχουν επικριθεί ως ανεπαρκή, ο κ. Πιτσιλής αντέτεινε ότι η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία λογική διαρκούς ελέγχου ότι η μετάβαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας ένα από τα πιο επίμαχα μέτρα της σχετικής ΚΥΑ του περασμένου Νοεμβρίου, την κατοχύρωση βοσκοτοπικών δικαιωμάτων με κριτήριο τα τιμολόγια ζωοτροφών, στοιχείο που δεν θεωρείται επαρκές για να αποδείξει την ύπαρξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι πρόθεση της Αρχής είναι «να εφαρμόσουμε τον νόμο σωστά, να πληρώσουμε δίκαια και να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας ενδείξεις όπως τα τιμολόγια για την πραγματική παραγωγή».

Παράλληλα, ερωτήματα τέθηκαν και για τις επιλογές της νέας διοίκησης ως προς τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε να παραμείνουν σε θέσεις ευθύνης που κατείχαν, χωρίς πειθαρχικό έλεγχο, μια σειρά υπαλλήλων που εμφανίζονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ — την ίδια στιγμή που στο νέο οργανόγραμμα, η βασική μάρτυρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, απομακρύνθηκε μέσω της κατάργησης της θέσης της από τη διεύθυνση ελέγχων.

Τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για μια δημόσια υπηρεσία ως προς το πειθαρχικό των υπαλλήλων, αλλά και την αναμονή ολοκλήρωσης της ποινικής έρευνας επικαλέστηκε ο κ. Πιτσιλής. Ως προς την κα. Τυχεροπούλου, είπε ότι η ίδια συνδράμει στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την αρωγή της νέας διοίκησης του οργανισμού υπό την ΑΑΔΕ.

«Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν, δεν έχουμε έγνοιες απέναντι σε κανέναν, εφαρμόζουμε νόμους και διαδικασίες και περιμένουμε οι υπάλληλοί μας να κάνουν το ίδιο», τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιάννης Μπασκάκης
Λουκάς Καρνής
