Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 11:53
Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται – Η ημερομηνία και τα ποσά ανά παιδί
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 02 Μαρτίου 2026, 12:45

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ρεπορτάζ Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τη διενέργεια ελέγχων για τα αποτελέσματα του Action Plan 2, το οποίο κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στις ευρωπαϊκές αρχές ως οδικό χάρτη για την εξυγίανση των επιδοτήσεων μέσω της ΓΔΕΛΕΠ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ), επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Στο στόχαστρο της Επιτροπής φαίνεται να τίθεται το ζήτημα του ζωικού κεφαλαίου και των ενδεχόμενων ψευδών δηλώσεων, ακόμα και μετά την επιχείρηση εξυγίανσης του οργανισμού.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για τις αποκαλύψεις του in σχετικά με τα στελέχη του οργανισμού που εμφανίζονται στη δικογραφία και παρέμειναν στις θέσεις τους με την ανάληψη της διοίκησης του οργανισμού από την ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, «η DG AGRI θα επαληθεύσει, μέσω ελέγχων (audits), την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης και θα αξιολογήσει κατά πόσον τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουν επαρκώς τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χορηγούνται αποκλειστικά για επιλέξιμα και υπαρκτά ζώα».

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο δράσης αφορά στο Action Plan 2 που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στις ευρωπαϊκές αρχές στις 5/11/2025 για την καλύτερη διασταύρωση των αιγοπροβάτων και των εκτάσεων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με ΚΥΑ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα τέλη Νοεμβρίου.

Ωστόσο, όπως έχουν αποκαλύψει ρεπορτάζ του in (ενδεικτικά εδώ και εδώ), οι κατανομές που ακολούθησαν την έκδοση της ΚΥΑ έγιναν με κριτήρια που δεν φάνηκαν επαρκή να εξασφαλίσουν την κατανομή των επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ με διαφάνεια. Το ζήτημα οδήγησε σε απαντήσεις της διοικούσας πλέον τον οργανισμό ΑΑΔΕ που με τη σειρά τους αμφισβητήθηκαν ως ανεπαρκείς, ενώ αποτέλεσε και θέμα συζήτησης στην πρόσφατη επίσκεψη των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ταυτόχρονα, νέες αποκαλύψεις της εφημερίδας «Καθημερινή» που αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), τονίζουν ότι με έγγραφο το οποίο έφτασε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου, η ΑΑΔΕ επιβεβαίωσε ότι τα προηγούμενα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από το εθνικό απόθεμα -συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποκτήθηκαν με ψευδείς δηλώσεις- παραμένουν αναγκαστικά σε ισχύ.

«Ουδέν σχόλιον» και οι συνέπειες

Ερωτώμενος από το ΚΥΠΕ σχετικά με τα ρεπορτάζ του in για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζουν πρόσωπα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που παρέμειναν στη θέση τους χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι «η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει» και παρέπεμψε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα τι θα μπορούσε να συνεπάγεται ο έλεγχος της Κομισιόν για τη χώρα και ιδίως για τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, όταν τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αρχικό Σχέδιο Δράσης που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση, είχε τότε τονίσει η Κομισιόν ότι οι ελλείψεις που είχε διαπιστώσει ήταν «επαναλαμβανόμενες, πράγμα που σε συνδυασμό με τη σοβαρότητά τους, υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος το οποίο επηρεάζει τη βεβαιότητα που μπορεί να αποκομίσει η ΔΓ AGRI όσον αφορά την επιλεξιμότητα των τρεχουσών και μελλοντικών δαπανών της ΚΓΠ που υπόκεινται στο ΟΣΔΕ».

Στην ίδια επιστολή, η DG AGRI δήλωνε ότι η μη καταβολή σχεδίου δράσης θα μπορούσε να σημάνει την αναστολή των μηνιαίων ή των ενδιάμεσων πληρωμών. Στο ίδιο άρθρο του ευρωπαϊκού κανονισμού 2021/2116, προβλέπεται η αναστολή των πληρωμών και σε περίπτωση που «το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για τη διόρθωση της κατάστασης».

Με σημερινό δελτίο τύπου της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) τόνιζε ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μηχανισμοί εποπτείας έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν διστάζουν να επιβάλλουν βαρύτατες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν διαπιστώνουν αποκλίσεις. Το κόστος τέτοιων επιλογών δεν είναι θεωρητικό. Το έχει πληρώσει ήδη η χώρα και το έχουν πληρώσει οι συνεπείς παραγωγοί.»

Σε δηλώσεις του στο in, ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ Νίκος Κακαβάς διευκρίνισε ότι αν βρεθεί κάτι μεμπτό στους ελέγχους που αναμένονται με πιθανή ημερομηνία τη 12η Μαρτίου, αυτό θα σημάνει αναστολή των πληρωμών, πρόστιμα τα οποία θα πληρώσει το ελληνικό κράτος και οι φορολογούμενοι, αλλά και άρση της πιστοποίησης για την ΑΑΔΕ.

