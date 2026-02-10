Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ αλλά και νέα ερωτήματα για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτουν από έγγραφο της ΑΑΔΕ που τέθηκε στη διάθεση του in.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αποτελεί την απάντηση της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε μια σειρά ερωτημάτων που της απευθύνθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, στις 20 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των διεργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Τα βασικά ζητήματα περιέλαβε ο κ. Κόκκαλης και σε επίσημη ερώτηση που κατέθεσε με άλλους δέκα βουλευτές προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, λίγες ημέρες αργότερα. Αυτά αφορούν τα κριτήρια με τα οποία διανεμήθηκαν οι επιδοτήσεις στη βάση της τελευταίας ρύθμισης της κυβέρνησης με σχετική ΚΥΑ τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως έδειξε το in την περασμένη εβδομάδα, η ΚΥΑ περιείχε διατάξεις οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστούν νέοι κύκλοι επιδοτήσεων χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου και την κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Το εν λόγω έγγραφο, έρχεται τώρα να εξηγήσει με αριθμούς τη χρήση των ευνοϊκών για τη διαιώνιση του σκανδάλου διατάξεων της ΚΥΑ, ενώ ερωτήματα εγείρονται ως προς και τον αριθμό των κτηνοτρόφων (υπαρκτών και μη) που επιδοτούνται.

Ας σημειωθεί ότι έγκυρη πηγή που μίλησε στο in υποστηρίζει ότι τα εν λόγω στοιχεία τέθηκαν σε γνώση των κτηνοτρόφων της Κρήτης, ύστερα από δικό τους αίτημα, πριν πραγματοποιήσουν τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό.

Ζωοτροφές και ανακύκλωση επιδοτήσεων

Η ΚΥΑ αποτελεί εφαρμοστική πράξη για τον νέο κύκλο επιδοτήσεων στο πλαίσιο της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», ενός μέτρου που υιοθετήθηκε ως προσωρινό αρχικά το 2014 και με μία σειρά περιορισμών που έκτοτε μεταβλήθηκαν πολλές φορές. Στη βάση αυτής έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο μέρος των παρατυπιών που αποτελούν τον κορμό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δηλώσεις και τα δικαιώματα των βοσκοτόπων.

Όπως αποδεικνύει η απάντηση της ΑΑΔΕ στα ερωτήματα που της τέθηκαν, στις τρεις κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου ως τις 13 Ιανουαρίου.

Χαρακτηριστικά, από τα 18.392 ΑΦΜ αιγοπροβατοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν δημόσιο βοσκότοποι, 8.275 εξ αυτών έλαβαν δικαιώματα χωρίς να παράγουν γάλα ή κρέας.

Σε αυτούς δόθηκαν με εχέγγυο ότι εμφάνιζαν προηγούμενο εισόδημα από αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα στο Ε1 τους – ωστόσο, οι προηγούμενες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ λογίζονται από μόνες τους ως τέτοιο εισόδημα στο Ε1.

Πιο απλά, με την εξαίρεση των λιγοστών μονάδων ανά την Ελλάδα που εκτρέφουν ζώα αναπαραγωγής ή μαλλί, επιδοτήσεις λαμβάνουν τα περισσότερα από τα 8.275 ΑΦΜ επειδή έπαιρναν και πριν.

Αντίστοιχο ζήτημα εγείρεται και με τα δικαιώματα που κατοχύρωσαν 16.364 κρητικά ΑΦΜ σε βοσκοτόπους εκτός του νομού της Κρήτης από την Πάρο μέχρι την Ικαρία και από την Κάλυμνο μέχρι την Τζιά. Πολλώ δε μάλλον που 6.996 εξ αυτών δεν εμφανίζονται να παράγουν κρέας ή γάλα και έλαβαν τα σχετικά δικαιώματα με κριτήριο… τα τιμολόγια ζωοτροφών.

Παράξενοι αριθμοί

Τα προβλήματα με την ΚΥΑ είχε επισημάνει ήδη από τις αρχές του Δεκεμβρίου με άρθρο του ο Πρόεδρος της Δ.Ε.του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος, οι παρατηρήσεις του οποίου φαίνεται να συμπίπτουν με τα ερωτήματα του κ. Κόκκαλη στην Εξεταστική Επιτροπή και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της ΑΑΔΕ, ο κ. Σαρόπουλος βρίσκει ότι «επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι μας ότι αυτή η νέα ΚΥΑ της τεχνικής λύσης θα συνέχιζε αδιάλειπτα τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στην κτηνοτροφία και θα διέψευδε πανηγυρικά τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Κ. Τσιάρα.»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, απορίες γεννιούνται κι από τις όποιες μειώσεις έχουν γίνει στους αριθμούς.

Η μείωση από τα 3.700.678 στρέμματα δημοσίων βοσκοτόπων το 2024 στα 3.323.361 το 2025 «δεν είναι αυτή που απαιτείται για τον εξορθολογισμό των βοσκοτοπικών επιδοτήσεων, πόσο μάλλον όταν μοιράστηκαν βοσκότοποι σε 28 Περιφερειακές Ενότητες εκτός Κρήτης», σύμφωνα με τον κ. Σαρόπουλο. Η μείωση κατά τον ίδιο θα ήταν λογικό να κυμαίνεται πιο κοντά στο 60% των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Κρήτη που δεν παράγουν κρέας ή γάλα.

Αντίστοιχα ερωτήματα εγείρονται και από την ασυμφωνία των στοιχείων που δίνει η ΑΑΔΕ για μείωση των αιγοπροβάτων στην Κρήτη από 1/1/2025 μέχρι 1/1/2026 κατά 571.664, την ίδια στιγμή που το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής εμφανίζει «εν πολλοίς αδικαιολόγητα μεγάλη μείωση» της τάξης των 989.475 για την Κρήτη την ίδια περίοδο, γεγονός που θα όφειλε να ελεγχθεί από την ΑΑΔΕ.

Άμεσης διερεύνησης όμως σύμφωνα με τον κ. Σαρόπουλο χρήζει και το γεγονός ότι το 2025 πληρώθηκαν βοσκοτοπικά δικαιώματα στην Κρήτη 29.074 ΑΦΜ – περίπου 4.000 περισσότερα δηλαδή από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους.

Τέλος, ανησυχία φαίνεται να προκαλεί και το γεγονός ότι οι κατανομές δικαιωμάτων δεν έχουν λήξει και όλοι οι παραπάνω αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το 2026.