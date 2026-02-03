Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες

Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πόρισμα να παραδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής στις 27 του Φλεβάρη.

Η επιτροπή μπορεί συνολικά να εργάστηκε για 5 μήνες, με περισσότερες από 350 ώρες συνεδριάσεων και να εξέτασε 76 συνολικά μάρτυρες κατέληξε στο συμπέρασμα που όλοι περίμεναν από την πρώτη κιόλας στιγμή: δεν υπήρξε σκάνδαλο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις που να αφορά σε πολιτικά πρόσωπα και από τις εργασίες αναδείχθηκαν οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση μάλιστα τα λόγια του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη: «οι εργασίες της εξεταστικής έχουν αποδείξει σωστή την απόφαση της ΝΔ να μη συστήσει προκαταρκτική επιτροπή, ανέδειξαν τα διαχρονικά προβλήματα στον οργανισμό, τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση και την ύπαρξη ‘πράσινων ακρίδων’ όπως οι κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη στη Κρήτη».

Έχοντας προφανώς προαποφασίσει το περιεχόμενο του πορίσματος της η ΝΔ πρότεινε και πέρασε δια της πλειοψηφίας να καταθέσουν τα κόμματα το πόρισμά τους στις 24 του μήνα, να συνεδριάσει η εξεταστική εκ νέου για να το συζητήσει στις 26 και στις 27 να δοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τον τελευταίο να ορίζει την ημερομηνία συζήτησης στην Ολομέλεια σε ειδική συνεδρίαση, πριν η Βουλή κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (εκτός αν όντως έρθει η νέα δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας όπως ακούγεται).

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι λογικό αντέδρσαν στην συνεδρίαση της Τρίτης, κάνοντας λόγο για απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου από την πλευρά της πλειοψηφίας, επαναφέροντας τις προτάσεις τους για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων αλλά και της κλήσης του πρωθυπουργού.

«Ο τρόπος που η πλειοψηφία χειρίστηκε τη λειτουργία της εξεταστικής είναι τρόπος που υπηρετεί τον οργανωμένο και μεθοδευμένο από το Μέγαρο Μαξίμου στόχο της συγκάλυψης», είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολακη και πρόσθεσε: «ο πρωθυπουργός χθες ανέφερε ότι η βούλησή του για αναθεώρηση του άρθρου 86 έχει καταγραφεί πριν 20 χρόνια. Είναι λυπηρό ότι η βούληση αυτή δεν αποτυπώνεται στην πρωθυπουργία του».

«Σήμερα κλείνει η εξεταστική και με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας κλείνει δυστυχώς η πόρτα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλείνει η πόρτα και η πιθανότητα να επέλθει κάθαρση. Από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού προκύπτει ότι είχε πλήρη γνώση και επιβεβαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που τον κάλεσε μάρτυρα”, είπε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ να επισημαίνει: “ από τη μέχρι τώρα διαδικασία επιβεβαιώνεται ότι ήταν πολιτική απόφαση της πλειοψηφίας να μη συγκροτηθεί προανακριτική και ο λόγος αφενός η προσπάθεια να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να υπάρχει διάχυση στο χρόνο και να εμφανιστεί μόνο το δέντρο και όχι το δάσος”.

«Είναι ευθεία απόπειρα συγκάλυψης και συσκότισης. Το συμπέρασμα το έχει βγάλει η κοινωνία και επιρρίπτει τεράστιες ευθύνες πλειοψηφία. Με τη στάση της δεν άφησε να ολοκληρωθεί η εξεταστική, οι προτάσεις μας δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη», σημείωσε ο Ζεϊμπέκ Χουσείν από τη Νέα Αριστερά.

Βολές Κωνσταντοπούλου κατά πάντων

Παράλληλα, επεισοδιακή- για ακόμα μια φορά- ήταν η τοποθέτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωσταντοπούλου, η οποία στην τοποθέτησή της άφησε αιχμές και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως την εντυπωσιάζει ο τρόπος που ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν «χλιαρά» τις αντιρρήσεις τους. Η επιθετική ρητορική της κ. Κωνσταντοπούλου σε συνδυασμό με τις λεκτικές επιθέσεις που ακολούθησαν ανάγκασαν την αντιπολίτευση να σκληρύνει τη στάση της.

«Προτάξατε μόνοι σας τη συζήτηση για υποβολή πορίσματος ενώ εκκρεμεί η εξέταση μάρτυρα του πρώην υπουργού Χατζηγάκη που δεν έχει γίνει. Πως είναι δυνατό να αποδέχονται να συζητάνε προθεσμίες την ώρα που εκκρεμεί εξέταση. Τόση μοιρολατρία και προσχηματική λειτουργία; γιατί;», αναρωτήθηκε και με σαφέστατα υπαινικτικές αναφορές σημείωσε: «ακούμε ότι έρχεται ποινική δικογραφία από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία με 50 βουλευτές μέσα. Υπάρχει ανησυχία και σε άλλα κόμματα και επιχειρείται η επίσπευση;».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε για ακόμα μια φορά «τρομακτική απόπειρα συγκάλυψης» και αναφερόμενη στον πρωθυπουργό σημείωσε: «είπε χθες ότι δεν έδρασε εγκαίρως. Ο ιθύνων νους, ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, παριστάνει τον αμέτοχο και θα το πω και σε σας, σαν στημένες λεμονόκουπες θα σας πετάξει και όποιον χρειαστεί να θυσιάσει για να σώσει πολιτικό του τομάρι…».