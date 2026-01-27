newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»
Πολιτική Γραμματεία 27 Ιανουαρίου 2026, 15:00

Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»

Οι ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης, προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας στην Εξεταστική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Στα κοινοβουλευιτκά χαρακώματα βρέθηκαν για ακόμα μια φορά στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωής Κωνσταντοπούλου και Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς καθώς στις επίμονες ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Καρασμάνη, υπήρχαν αντιδράσεις και εκνευρισμός από την πλευρά των βουλευτών της πλειοψηφίας.

Οι συνεχείς αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν ένταση με τις εκφράσεις που ακούγονταν να αναβαθμίζουν σταδιακά το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Τελικά, ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος αφού πρώτα προειδοποίησε πως «τώρα μιλάω εγώ», διέκοψε την συνεδρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο η επίμαχη φράση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης η οποία αναρωτήθηκε εκτός μικροφώνου «είσαι άντρας εσύ τώρα;».

Ο δε χαρακτηρισμός «εγκληματική οργάνωση» της κ. Κωνσταντοπούλου για τους βουλευτές της ΝΔ, προκάλεσαν την αντίδραση της πλειοψηφίας, ενώ στο μεσοδιάστημα έγιναν αναφορές στην «αλήθεια για τα Ίμια», στη σταυροφορία των βουλευτών αλλά και στη ψηφοφορία – τραγέλαφο στην αίθουσα της Ολομέλειας για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.

Καρασμάνης: Γιατί μου επιτίθεστε;

Κωνσταντοπούλου: γιατί ακούω τον κ. Ακτύπη δίπλα μου που λέει 33%…

Βλαχάκος: εκτός μικροφώνου

Κωνσταντοπούλου: Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.

Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;

Κωνσταντοπούλου: γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;

Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.

Κωνσταντοπούλου: Τυχαίο ήταν που η ΚΟ της ΝΔ ήταν εδώ;

Καρασμάνης: Δεν το γνωρίζω. Αν ήμασταν εδώ δεν θα ψηφίζαμε;

Κωνσταντοπούλου: Ψηφίσατε τελικά;

Καρασμάνης: Όχι δεν ψήφισα. Δεν ήμουν εδώ έλλειπα σας είπα δεν ασχολήθηκα με το θέμα… ποιο είναι το πρόβλημα;

Κωνσταντοπούλου: σκηνοθετήθηκε κύριε μια άκυρη διαδικασία ψηφοφορίας…

Νικολακόπουλος: πόσες άλλες ερωτήσεις θα κάνουμε για το θέμα;

Κωνσταντοπούλου: και άλλες γιατί σας καίει γιατί συντονισμένα σ ακυρώσατε τη ψηφοφορία…ο Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά….Δεν θα ορίζετε εσείς τα ερωτήματα…. γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;

Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ… θα σας απαντήσω!

Κωνσταντοπούλου (εκτός μικροφώνου) δεν ντρέπεστε; είσαι άντρας εσύ τώρα;

Νικολακόπουλος: Μη κάνετε σχόλια σεξιστικά! Το κάνατε τη προηγούμενη φορά στη κ. Συρεγγέλα

Κωνσταντοπούλου: Τα γιατί τώρα μιλάω εγώ με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια και αντριλίκια στον κ. Μητσοτάκη.

Νικολακόπουλος: Οφείλω να διευθύνω τη συζήτηση και πρέπει να μπει μια τάξη! Δεν είστε μόνο εσείς εδώ… δεν είστε μόνη σας

Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;

Νικολακόπουλος: Πάντως όχι εσείς, το ζήσαμε και το μετάνιωσαν όλοι ακόμα και αυτοί που σας βάλανε

Κωνσταντοπούλου: εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο. Και να είστε βέβαιοι ότι έχουν σκυλομετανιώσει αυτοί που σας ψήφισαν. Και θα φανεί στη κάλπη που τη τρέμετε

Νικολακόπουλος: Στη κάλπη θα φανεί όχι με ορισμό. Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες. Δεν με όρισαν, είμαι με σταυρό εδώ

Κωνσταντοπούλου: όλοι με τον ίδιο τρόπο έχουν εκλεγεί εκτός από τους μπόνους βουλευτές της ΝΔ που είναι 50.

Νικολακόπουλος: Άλλος όριζε τα μέλη του…

Κωνσταντοπούλου: ακραία σεξιστική παρεμπόδιση των ερωτήσεων. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα και μιλώ εγώ….

Καρασμάνης γιατί βάζετε λέξεις κα πρόεδρε που δεν έχω πει. Η ζωή μου είναι κρυστάλλινη και διαυγής….

Νικολακόπουλος: τελευταία ερώτηση

Κωνσταντοπούλου: ποιος λέει τελευταία ερώτηση; τι είναι αυτά που κάνετε; σταματήστε να διακόπτετε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Έναν- έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και κάθεστε και στηρίζετε κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωσ

Καρασμάνης: Είμαι ακηδεμόνευτος βουλευτής

Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν ήρθατε να ψηφίσετε;

Νικολακόπουλος: Μουλκιώτη έχετε το λόγο

Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορείτε να διακόπτετε εξέταση μάρτυρα κατ’ αυτό το τρόπο . Κ. Μουλκιώτη μπορείτε να πάρετε θέση για αυτό που συμβαίνει…επί 10 λεπτά εμποδίζατε την εξέταση

Νικολακόπουλος: Διακόπτεται η συνεδρίαση για 10 λεπτά. Να διαβάσουν ορισμένοι το άρθρο 81 του ΚτΒ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν ξαναδιακόψω για δεύτερη φορά θα υπάρξουν κυρώσεις.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο ένας περιμένει τον άλλο στο προοδευτικό μπλοκ για να κάνει το επόμενο βήμα, η βάση κινείται αυτόνομα, η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Απόρρητο