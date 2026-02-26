Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ

Με άδοξο και πλήρως απαξιωτικό προς τις θεσμικές διαδικασίες τρόπο ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με απόφαση της πλειοψηφίας η επιτροπή έκρινε πως δεν υπάρχει λόγος συνέχισης των εργασιών της καθώς από τις καταθέσεις και το υλικό που συγκεντρώθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν διαπιστώθηκαν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης ποινικών ευθυνών από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η εξεταστική έκρινε επίσης- πάλι με απόφαση της πλειοψηφίας- πως η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων δεν αφορά στα στενά πλαίσια μιας κυβερνητικής θητείας αλλά διαχέεται στον χρόνο φτάνοντας στο μακρινό 2001.

Στη πράξη δηλαδή με την απόφαση της εξεταστικής κλείνει- με τον τρόπο που είχε προγραμματιστεί- ο κύκλος του ελέγχου που ξεκίνησε με την κατάθεση στη Βουλή της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τις 1500 σελίδες ηχογραφημένων συνομιλιών επιτελικών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελεχών της κυβέρνησης αλλά και συνδικαλιστών του αγροτικού τομέα και συνεχίστηκε με την τραγελαφική απόρριψη της πρότασης της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν τη διαδικασία, μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού ουσιωδών μαρτύρων και της κατεύθυνσης που έδωσε το προεδρείο στις εργασίες της εξεταστικής. Μίλησαν επίσης για την ανάγκη συνέχισης των εργασιών της συνδυάζοντας το αίτημα αυτό με τα δημοσιεύματα που θέλουν την ύπαρξη και δεύτερης δικογραφίας με την εμπλοκή νέων κυβερνητικών στελεχών. Πλέον, το μόνο που μένει είναι η επικύρωση του πορίσματος στην Ολομέλεια με μια τυπικού χαρακτήρα συζήτηση που δεν προβλέπει καν ψηφοφορία.

“Παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων επιμείνατε στη σύσταση προανακριτικής. Όχι γιατί προέκυψε κάτι νέο ή διαπιστώθηκε παράνομη πράξη αλλά γιατί η πολιτική σας στρατηγική επενδύει στην δημιουργία εντυπώσεων και την καλλιέργεια υποψιών.

Μετατρέπετε μια σύνθετη υπόθεση σε τηλεοπτικό αφήγημα”, είπε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης και συνέχισε μπαίνοντας στην ουσία του πορίσματος της ΝΔ: “το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν και δεν είναι υπόθεση που περιορίζεται σε ένα ή δύο πρόσωπα με μια στενή ποινική αξιολόγηση συγκεκριμένων πράξεων.

Το πρόβλημα είναι βαθύ, διαχρονικό, συστημικό αφορούσε την αρχιτεκτονική διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Αποδείχθηκε ότι ο κ. Βορίδης δεν παρενέβη σε ελέγχους ή αποδεσμεύσεις ΑΦΜ. Η εφαρμογή τεχνικής λύσης με δεδομένη τη κατάσταση μέχρι 2019 αποτελούσε μονόδρομο για οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Για τον κ. Αυγενάκη είναι αβασίμως αποδιδόμενες πράξεις που απορρέουν από τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων προσώπων όχι από δική του ενέργεια”.

“Το αφήγημα της πλειοψηφίας κατέρρευσε από τις καταθέσεις. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλείψεις συνέβαλαν στη δημιουργία ανοχής ή και διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας παρέχοντας πολιτική κάλυψη”, είπε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη συσχετίζοντας την υπόθεση με αυτή των Τεμπών και των υποκλοπών αναφορικά με τον τρόπο που τις διαχειρίστηκε η κυβέρνηση. “Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που η πλειοψηφία αντιμετωπίζει τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της. Είναι σταθερό μοντέλο. Το είδαμε στις υποκλοπές, τα Τέμπη και τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα το δούμε και στα επόμενα σκάνδαλα”, είπε χαρακτηριστικά με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτει: “ ήταν μια αναγκαστική επιλογή της πλειοψηφίας η σύσταση της εξεταστικής διότι δεν επέλεξε τον ορθό δρόμο της συστάσεως προανακριτικής αφού νιώθει ότι δεν υπήρχαν επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος στελεχών της. Δεν θα περίμενα να ομολογήσει η πλειοψηφία ότι υπάρχουν στοιχεία αλλά θα περίμενα να έχουν κατανοήσει το πρόβλημα τουλάχιστον”.

Επικριτικός ήταν και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ ο οποίος μίλησε για σκάνδαλο με την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ και των υπουργών της. “ Επί της ουσίας αναδεικνύεται ότι έχουμε μια βιομηχανία συστηματικών παρανομιών και πελατειακών σχέσεων που εξασφαλίζονταν πολιτικά και οικονομικά οφέλη υπέρ των κομματικών της στελεχών”, είπε με τον Νάσο Ηλιόπουλο της ΝΕΑΡ να αναφέρεται στο δημοσίευμα των Νέων για την ύπαρξη cd με νέες συνομιλίες και να σημειώνει: “ είχαμε καταθέσει αίτημα να έχει πρόσβαση η επιτροπή στο σύνολο των ψηφιακών αρχείων που έχουν συνομιλίες και όχι μόνο στα κομμάτια που σε πρώτη φάση κρίθηκε ότι έπρεπε να σταλούν στη Βουλή. Το να κλείσουμε την επιτροπή χωρίς να ζητήσουμε το υλικό να το αξιολογήσουμε και στη βάση αυτού να κρίνουμε την αναγκαιότητα για κλήση νέων μαρτύρων, είναι πράξη που δεν τιμά το όνομα της εξεtαστικής”.

Καταπέλτης κατά της απόφασης της πλειοψηφίας της εξεταστικής να ολοκληρώσει τις εργασίες της ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία παρότι δεν κατέθεσε τελικά πόρισμα είπε: “ να συνεχιστεί η λειτουργία της εξεταστικής, έχουμε την άποψη ότι η διαδικασία μπαζώματος των εργασιών συνιστά αυτοτελώς αξιόποινη πράξη που διενεργείται προς υπόθαλψη των υπαιτίων”.