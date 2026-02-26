newspaper
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 15:04

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεθοδεύθηκε από τη ΝΔ ως «πλυντήριο ευθυνών» και όχι ως μέσο διαλεύκανσης της αλήθειας, τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη στη συζήτηση των πορισμάτων στην τελευταία συνεδρίαση.

«Η οργανωμένη προσπάθεια μεθόδευσης από τη ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθεί τη σταθερή συνταγή συγκάλυψης των σκανδάλων που εμπλέκουν τη σημερινή κυβέρνηση. Όπως και στην εξεταστική για τις υποκλοπές, η ΝΔ επιχείρησε να αποκρύψει την αλήθεια πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις με αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων και μονομερείς αποφάσεις.

Αυτή η πρακτική δεν εμπόδισε, όμως, τη δικαιοσύνη από την έκδοση της σημερινής ιστορικής απόφασης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για την ενοχή χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών των κατηγορούμενων για την παρακολούθηση μέσω του παράνομου λογισμικού predator, απόφαση δικαίωσης για τον Ν. Ανδρουλάκη, που με τις ενέργειές του συνέβαλε στη διερεύνηση του σκανδάλου.

Θα αποδοθεί δικαιοσύνη

Η κυβέρνηση μπορεί να πιστεύει ότι με το κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων θα ξεχαστεί, ωστόσο οι ευθύνες θα αποδοθούν από τη δικαιοσύνη και η αλήθεια θα έρθει τελικά στο φως».

Η κ. Αποστολάκη επεσήμανε, ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής όχι μόνο δεν αποδυνάμωσαν αλλά αντιθέτως επιβεβαίωσαν κι ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών  των πρώην Υπουργών κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη σε σχέση με  τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τη ΝΔ για προσχεδιασμένη μεθόδευση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής ως επικοινωνιακού αντιπερισπασμού καθώς και για απόπειρα μετατροπής της σε μηχανισμό ελέγχου και διαχείρισης του πολιτικού κόστους.

Η ίδια στάθηκε σε σημεία των καταθέσεων των κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη, Βάρρα, Μπαμπασίδη, Μελά, Στρατάκου, Ξυλούρη, Μυλωνάκη και Σκέρτσου, μέσα από τις οποίες, όπως υπογράμμισε, κατέρρευσε το αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών» και συμψηφισμού ευθυνών.

«Πλυντήριο» ευθυνών

«Η πλειοψηφία χρησιμοποίησε την Εξεταστική Επιτροπή ως υποκατάστατο ελέγχου, πλήρως ελεγχόμενο ως προς το εύρος της έρευνας, την επιλογή μαρτύρων και τη διαχείριση του αποδεικτικού υλικού. Αντί να λειτουργήσει ως μέσο διαλεύκανσης, λειτούργησε ως πλυντήριο ευθυνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην ουσία της υπόθεσης, έκανε λόγο για δράση παράνομου μηχανισμού καταβολής  εκατομμυρίων ευρώ μέσω κατανομής δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου ή εκτάσεων, παρεμπόδισης ουσιαστικών ελέγχων, ματαίωσης ενεργειών ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και διοικητικών παρεμβάσεων.

Πρόσθεσε δε ότι πρακτικές που διευκόλυναν την παράνομη δράση του μηχανισμού αυτού δεν συνιστούν απλή διοικητική δυσλειτουργία ούτε διαχρονική παθογένεια, αλλά «συνεκτικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών και παραλείψεων», σημειώνοντας ότι υπό το πρίσμα αυτό τα ευρήματα της δικογραφίας και της αποδεικτικής διαδικασίας επιβάλλουν την αξιολόγηση του πλαισίου ευθυνών ιδίως ως προς πρόσωπα που είχαν θεσμική αρμοδιότητα εποπτείας και κατεύθυνσης του Οργανισμού.

Λογοδοσία ή συγκάλυψη;

Το τελικό ποσό αυτής της συντονισμένης παράνομης δραστηριότητας που αφαιρέθηκε από τους πραγματικούς παραγωγούς δεν είναι απλώς μεγάλο αλλά ιλιγγιώδες, αναλογεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, το οποίο  βέβαια αθροίζεται  στο θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα του σκανδάλου, δηλαδή την ισχύ που απέκτησε με την πολιτική κάλυψη της ΝΔ και συγκεκριμένα των πρώην υπουργών κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη αυτή η εγκληματική οργάνωση.

Στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα για τη ΝΔ και τον Πρωθυπουργό είναι απλό και αμείλικτο: «Θα επιλέξουμε τη λογοδοσία ή τη συγκάλυψη; Θα επιλέξουμε την αξιοπρέπεια ή τον ευτελισμό; Θα επιτρέψουμε να περάσει το μήνυμα ότι όποιος έχει πολιτική ισχύ μένει στο απυρόβλητο ή ότι στη Δημοκρατία κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου; Για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι καθαρή.

Καμία υποχώρηση από την απαίτηση για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, όπου κι αν αυτές οδηγούν. Γιατί χωρίς λογοδοσία, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει δημοκρατία. Η μάχη για αλήθεια και δικαιοσύνη συνεχίζεται μέχρι να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και η κοινωνία να πιστέψει  ότι υπάρχει ελπίδα και ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι» υπογράμμισε.

