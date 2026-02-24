ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Στη δημοσιότητα η πορισματική γνώμη του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει πως η λειτουργία της Επιτροπής κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης».

Η εισηγήτρια του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, έδωσε σε αδρές γραμμές τη θέση του κόμματος υποστηρίζοντας ότι η μέχρι τώρα διαδικασία όχι μόνο δεν αποδυνάμωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά, αντιθέτως, ενίσχυσε τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Έβαλε κατά του Μεγάρου Μαξίμου, κάνοντας λόγο για διαφορετικό σχεδιασμό. «Είναι άλλος όμως ο σχεδιασμός του Μαξίμου που αποκλείει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και, εντέλει, την απονομή της Δικαιοσύνης», σημείωσε, φωτογραφίζοντας την πρόθεση της πλειοψηφίας να κλείσει τάχιστα τις εργασίες της Επιτροπής.

Όλα το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν ήταν η λογοδοσία, αλλά η συγκάλυψη»

Η Εξεταστική, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «απογυμνώθηκε από τις θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που επιβάλλουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής. Αντί να λειτουργήσει ως μέσο διαλεύκανσης, λειτούργησε ως μηχανισμός καθυστέρησης και αποδυνάμωσης της έρευνας».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κρίση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η παρούσα Εξεταστική Επιτροπή επιβεβαίωσε πλήρως ότι στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η λογοδοσία, αλλά η συγκάλυψη».

Από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από τις ένορκες καταθέσεις και τις αναφορές προσώπων που διετέλεσαν πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από έγγραφα που συνδέονται με κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, «προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην υπουργού Μ. Βορίδη στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία, οι ως άνω ενδείξεις όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από τις ίδιες τις μαρτυρικές καταθέσεις», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχα, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού Ελ. Αυγενάκη υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας. Οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία».

Αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής

Η υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ «ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο σοβαρά και διαρθρωτικά ελλείμματα στο ισχύον συνταγματικό και κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, καθώς και στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών. Τα ελλείμματα αυτά δεν αποτελούν αφηρημένες θεσμικές αδυναμίες, αλλά λειτούργησαν στην πράξη ως εργαλεία αποφυγής του δικαστικού ελέγχου και υπονόμευσης της λογοδοσίας», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη ζητώντας σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη.