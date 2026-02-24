newspaper
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
24 Φεβρουαρίου 2026, 18:24

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα η πορισματική γνώμη του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει πως η λειτουργία της Επιτροπής κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης».

Η εισηγήτρια του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, έδωσε σε αδρές γραμμές τη θέση του κόμματος υποστηρίζοντας ότι η μέχρι τώρα διαδικασία όχι μόνο δεν αποδυνάμωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά, αντιθέτως, ενίσχυσε τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Έβαλε κατά του Μεγάρου Μαξίμου, κάνοντας λόγο για διαφορετικό σχεδιασμό. «Είναι άλλος όμως ο σχεδιασμός του Μαξίμου που αποκλείει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και, εντέλει, την απονομή της Δικαιοσύνης», σημείωσε, φωτογραφίζοντας την πρόθεση της πλειοψηφίας να κλείσει τάχιστα τις εργασίες της Επιτροπής.

Όλα το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν ήταν η λογοδοσία, αλλά η συγκάλυψη»

Η Εξεταστική, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «απογυμνώθηκε από τις θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που επιβάλλουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής. Αντί να λειτουργήσει ως μέσο διαλεύκανσης, λειτούργησε ως μηχανισμός καθυστέρησης και αποδυνάμωσης της έρευνας».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κρίση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η παρούσα Εξεταστική Επιτροπή επιβεβαίωσε πλήρως ότι στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η λογοδοσία, αλλά η συγκάλυψη».

Από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από τις ένορκες καταθέσεις και τις αναφορές προσώπων που διετέλεσαν πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από έγγραφα που συνδέονται με κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, «προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην υπουργού Μ. Βορίδη στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία, οι ως άνω ενδείξεις όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από τις ίδιες τις μαρτυρικές καταθέσεις», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχα, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού Ελ. Αυγενάκη υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας. Οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία».

Αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής

Η υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ «ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο σοβαρά και διαρθρωτικά ελλείμματα στο ισχύον συνταγματικό και κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, καθώς και στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών. Τα ελλείμματα αυτά δεν αποτελούν αφηρημένες θεσμικές αδυναμίες, αλλά λειτούργησαν στην πράξη ως εργαλεία αποφυγής του δικαστικού ελέγχου και υπονόμευσης της λογοδοσίας», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη ζητώντας σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη.

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη – Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
24.02.26

Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και αυτού που εξέδωσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη
24.02.26

«Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη

Στο πόρισμα του κυβερνώντος κόμματος (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τον μεν Μάκη Βορίδη υποστηρίζεται ότι «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ». Για τον δε Λευτέρη Αυγενάκη σημειώνεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αδίκημα συνέργειας ή/και ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία
24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύει πυρά με αφορμή την εκτόξευση των δημόσιων δαπανών σε συμβουλευτικές εταιρείες. Αποτυπώνεται η έκταση της σπατάλης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
24.02.26

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 
24.02.26

Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προσπαθώντας να πείσει ότι υπάρχει θετικό αποτύπωμα των πολιτικών του στο μέτωπο της οικονομίας - Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου

Σύνταξη
Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
24.02.26

Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά εντοπίζουν βαρύτατες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και ζητούν την παραπομπή τους για κακουργήματα

Σύνταξη
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική
24.02.26

Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
