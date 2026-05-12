Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου αυτή την ώρα μιλάει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η συνεδρίαση διεξάγεται στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η συζήτηση γίνεται στη σκιά των όσων διαρκώς αποκαλύπτονται για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη και την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει σιωπητήριο.

To ΠΑΣΟΚ κρατάει ψηλά το θέμα των υποκλοπών ασκώντας πρέσινγκ στην κυβέρνηση.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση, αναμένεται να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου και των θεσμών.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη