Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανεπαρκείς φαίνεται να βρίσκουν τις απαντήσεις της ΑΑΔΕ για το θέμα των πρόσφατων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ειδικοί αλλά και τα μέλη της αντιπολίτευσης που έχουν επισημάνει τα “σκοτεινά σημεία” στα κριτήρια που θέσπισε η κυβέρνηση με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ τον περασμένο Νοέμβριο.

Υπενθυμίζουμε ότι όπως ανέδειξε το in, μεταξύ άλλων εμφανίζονται ΑΦΜ να έχουν λάβει επιδοτήσεις με κριτήριο τιμολόγια ζωοτροφών ή απλά επειδή έπαιρναν και πριν, ενώ κατανεμήθηκαν βοσκοτοπικά δικαιώματα εκτός Κρήτης – παράγοντας που είχε συντελέσει στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Το θέμα είχε εντοπίσει αρχικά ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος, ενώ σχετικά ερωτήματα είχε θέσει προς τη νέα διοίκηση του οργανισμού στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης. Παράλληλα, σε σχετική καταγγελτική είχε προβεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το έγγραφο με το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απάντησε εντός της εξεταστικής επιτροπής στα σχετικά ερωτήματα, έδειξε ότι οι ανησυχίες για συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις τελευταίες επιδοτήσεις ήταν βάσιμες.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Πέμπτη, η ΑΑΔΕ, η οποία από την αρχή του έτους έχει αναλάβει τη διοίκηση του “αμαρτωλού” οργανισμού με σκοπό την εξυγίανσή του, επιχειρεί να απαντήσει στα ρεπορτάζ, τις τοποθετήσεις των ειδικών και την αντιπολίτευση. Ωστόσο, τόσο οι ειδικοί, όσο και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκουν τις απαντήσεις πειστικές.

«Εκ παραδρομής»

Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ

Συνοπτικά, τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης της ΑΑΔΕ λένε το εξής:

Ότι «εκ παραδρομής» (sic) χρησιμοποιήθηκε ο όρος «τεχνική λύση», ενώ πρόκειται για καινούργια διαδικασία και μάλιστα «για πρώτη φορά εισήχθη το στοιχείο της ομορότητας» και […] έγιναν πληρωμές με βάση τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος, κρέατος […] και με εισοδηματικά κριτήρια αγροτικής δραστηριότητας».

Ότι οι επιδοτήσεις σε «παραγωγούς (με ή χωρίς ζωικό κεφάλαιο)» αφορούσαν κτηνοτρόφους και γεωργικές δραστηριότητες σε βοσκοτόπους.

Ότι οι 29.000 που έλαβαν ενισχύσεις χωρίς να φαίνονται να δηλώνουν κρέας ή γάλα στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι που παράγουν τυροκομικά ή γιαούρτι.

Ότι τα βοσκοτοπικά δικαιώματα εκτός περιφερειακής ενότητας δεν ήταν με «κριτήριο ζωοτροφών», αλλά με «φορολογικά δεδομένα».

Ότι τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη είναι κατά 23,21% λιγότερα από τις δηλώσεις στον ΟΣΔΕ το 2025 και κατά 24,49% από το 2024.

Κι ενώ στο τέλος η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι θα σταλεί συμπληρωματική απάντηση στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, οι πρώτοι ισχυρισμοί της διοίκησης δεν αποδεικνύονται ακριβείς.

Ήδη από τις διαμαρτυρίες της διοίκησης για τη χρήση του όρου «τεχνική λύση» εμφανίζονται τα προβλήματα. Στενά μιλώντας, ως «τεχνική λύση» αναφέρεται η υπουργική απόφαση που πάρθηκε το 2015 για να δώσει μία προσωρινή διέξοδο σε ένα αμιγώς τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε ως προς την αναγνώριση των βοσκοτόπων.

Ωστόσο, ως «τεχνική λύση» στο πλαίσιο της συζήτησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ονομάζεται μόνο η αρχική υπουργική απόφαση του 2015, αλλά και όλες οι ρητές αναθεωρήσεις της: οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του 2021, του 2023 και φυσικά, η 3378/25.11.2025, δηλαδή αυτή για την οποία διαμαρτύρεται η ΑΑΔΕ στην απάντηση ότι δεν θα έπρεπε να αποκαλείται «τεχνική λύση».

Ήταν, δε, η ίδια η αρχική «τεχνική λύση» του 2015 που εισήγαγε το «στοιχείο της ομορότητας». Μάλιστα, ενώ η ΑΑΔΕ ισχυρίζεται πως τώρα εισήχθη η ομορότητα (δηλαδή ο περιορισμός τα βοσκοτοπικά δικαιώματα να δίνονται εντός περιφερειακής ενότητας ή όμορα αυτής), στο σημείο 4 της ανακοίνωσης αναφέρεται στα βοσκοτοπικά δικαιώματα που δίνονται εκτός περιφερειακής ενότητας.

Τέλος, ασάφεια εντοπίζουν οι ειδικοί και στην επίκληση του όρου «φορολογικά δεδομένα». Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό σημείο της επίμαχης ΚΥΑ, οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανέμονται βοσκότοποι εκτός περιφερειακής ενότητας είναι είτε αυτοί που δηλώνουν παραγωγή γάλακτος ή κρέατος στο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε αυτοί που εμφανίζουν τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών στο myDATA. Άρα τα μόνα «φορολογικά δεδομένα» εδώ είναι τα τιμολόγια ζωοτροφών.

Επίσης, πράγματι «έγιναν πληρωμές με βάση τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος, κρέατος […] και με εισοδηματικά κριτήρια αγροτικής δραστηριότητας». Μόνο που όπως έχει δείξει το in σε προηγούμενα ρεπορτάζ, δεν ήταν μόνο αυτοί οι τρόποι που προέβλεπε η ΚΥΑ του περασμένου Νοεμβρίου για να γίνουν πληρωμές. Κι αυτό είναι από τα βασικότερα ζητήματα που επισημαίνουν οι ειδικοί και η αντιπολίτευση.

Τυροκόμοι και κτηνοτρόφοι

Πιο έντονα απ’ όλα τα περιεχόμενα της απάντησης της ΑΑΔΕ, όμως, φαίνεται να έχει χτυπήσει ο ισχυρισμός ότι τα περίπου 29.000 ΑΦΜ που εμφανίζονται να έχουν λάβει ενισχύσεις χωρίς να δηλώνουν κρέας ή γάλα, είναι αυτοί που παράγουν τυροκομικά προϊόντα ή γιαούρτι.

Με παρέμβασή του στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” στο Open την περασμένη Πέμπτη, ο κ. Σαρόπουλος δήλωσε ότι αυτοί που μεταποιούν το γάλα, που έχουν ισοζύγιο γάλακτος είναι «οι πρώτοι που μπαίνουν στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» [του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ], ενώ τόνισε ότι κάποιος που παράγει τυροκομικά ή γιαούρτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και κτηνοτρόφος, ώστε να πάρει βοσκοτοπικά δικαιώματα.

Πράγματι, η ΚΥΑ που ορίζει τη λειτουργία του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι σήμερα, προβλέπει ότι οι παραγωγοί γάλακτος πραγματοποιούν δηλώσεις κάθε τρεις μήνες, ενώ όσοι μεταποιούν γάλα, υποχρεούνται να κάνουν δήλωση κάθε μήνα. Οι δε ποινές για τη μη-δήλωση είναι εξαιρετικά βαριές.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν αίτημα για τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί της ΑΑΔΕ.

Αναφορά, ωστόσο, πραγματοποίησε στην τηλεοπτική του εμφάνιση ο κ. Σαρόπουλος και για τα υπόλοιπα δύο ζητήματα που προέταξε η ΑΑΔΕ στην απάντησή της.

Για τη μείωση του αριθμού των ζώων στην Κρήτη, υποστήριξε ότι βάσει του παραγόμενου γάλακτος και της αναλογίας με άλλες περιφερειακές ενότητες, η μείωση θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσια αυτής που έχει σημειωθεί, ενώ τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, οι επιδοτήσεις αφορούν βοσκοτόπια και όχι ζώα – και ως προς αυτό, η μείωση στους κατανομημένους βοσκότοπους στα κρητικά ΑΦΜ εμφανίζεται αμελητέα, ενώ δεν έχουν λήξει ακόμα οι κατανομές.

«Δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα»

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) που το τελευταίο διάστημα παρεμβαίνει συστηματικά με αιχμηρές ανακοινώσεις για τις ανησυχίες που σημειώνονται γύρω από τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου τη Δευτέρα 16/2, στο οποίο δήλωνε ότι η ΑΑΔΕ με την ανακοίνωσή της «επιχειρεί να βάλει τελεία στη δημόσια συζήτηση για τις κατανομές βοσκοτόπων […] Το ζήτημα, όμως, δεν κλείνει με μία διαβεβαίωση. Κλείνει με στοιχεία».

«Η ανακοίνωση δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά δεδομένα, δεν παρουσιάζει πλήρη πίνακα κατανομών ανά γεωγραφική ενότητα, δεν αποσαφηνίζει με ποσοτική ακρίβεια πόσα ΑΦΜ πληρώθηκαν με κάθε επιμέρους κριτήριο, ούτε τεκμηριώνει τη διασταύρωση στοιχείων μεταξύ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΟΣΔΕ και φορολογικών δεδομένων», τονίζει η ανακοίνωση. «Δεν εξηγεί με διαφάνεια τη μεθοδολογία ελέγχου της επιλεξιμότητας, ποιος τη σχεδίασε, ποιος την ενέκρινε και πώς εφαρμόστηκε στην πράξη ο αλγόριθμος της κατανομής.»

Η ΠΟΓΕΔΥ διαμηνύει ότι «δεν αποδέχεται ένα πρόωρο επικοινωνιακό «κλείσιμο» ενός ζητήματος που αφορά τη νομιμότητα της κατανομής δημόσιας γης, την αξιοπιστία του συστήματος ενισχύσεων και την ισονομία μεταξύ πραγματικών και εικονικών παραγωγών», ενώ ζητά «άμεσα και δημόσια»:

Πλήρη και αναλυτική δημοσιοποίηση των ΑΦΜ που έλαβαν κατανομή, με σαφή προσδιορισμό του επιμέρους κριτηρίου επιλεξιμότητας σε κάθε περίπτωση.

Επίσημη και τεκμηριωμένη διασταύρωση στοιχείων μεταξύ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΟΣΔΕ και φορολογικών δεδομένων, με σαφή αναφορά στη μεθοδολογία ελέγχου.

Ειδικό και στοχευμένο έλεγχο για περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς αντίστοιχη παραγωγική καταγραφή στις αρμόδιες βάσεις δεδομένων.

Ρητή απάντηση για το ποιος φορέας φέρει τη θεσμική ευθύνη ελέγχου, επαλήθευσης και τελικής πιστοποίησης της επιλεξιμότητας.

Τέλος, η ομοσπονδία δηλώνει ότι «θα επιμείνει θεσμικά μέχρι να δοθούν καθαρές, πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι πριν δημοσιευτούν οι απαντήσεις της νέας διοίκησης για το ζήτημα των προβληματικών κατανομών, η ΠΟΓΕΔΥ είχε αποστείλει επίσημη επιστολή στην ΑΑΔΕ με την οποία αιτούνταν την «άμεση και δημόσια τοποθέτησή» της για όλες τις σκιές που εμφανίζουν οι επιδοτήσεις στη βάση της πρόσφατης ΚΥΑ.