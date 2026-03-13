ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Κλιμακώνονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ με φόντο τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυστηρό είναι το μήνυμα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση η Χαριλάου Τρικούπη μετά και το «μπαράζ» αντιδράσεων από πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινήματος.

Όπως ανέφεραν κομματικές πηγές «ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του».

Σημειωτέον ότι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Θόδωρος Μαργαρίτης, Ευαγγελία Λιακούλη κ.ά. εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το αυστηρό μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη

«Προχθές, επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» επισήμαναν κομματικές πηγές, σχολιάζοντας για δεύτερη φορά τη συνέντευξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Υπενθύμισαν ότι οι δηλώσεις του έγιναν όταν:

• «αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων»

• «διεξαγόταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση»

• «αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων».

Στο ίδιο πλαίσιο, απάντησαν με αυστηρό τρόπο σε όσους διαφώνησαν με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη. «Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές συμπληρώνοντας: «Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, «λευκή απεργία» και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».

Κωνσταντινόπουλος: «Επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου»

Από την πλευρά του, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάει σε κανένα άλλο κόμμα, ενώ σημείωσε ότι επιστρέφει «στην κανονικότητα της ζωής του». Άλλωστε, όπως ξεκαθάριζαν κομματικές πηγές, δεν έχει δρομολογηθεί η διαγραφή του από το κόμμα μέσω της ΕΔΕΚΑΠ. Ο ίδιος, δε, ανακοίνωσε με SMS στο τσατ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και με παραλήπτη τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη ότι παραδίδει την έδρα του.

«Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματός μου» έγραψε ο βουλευτής Αρκαδίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσει.

Χθες το βράδυ πάντως, στο άκουσμα της διαγραφής του άσκησε εκ νέου σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας «η διαγραφή του είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».

Δούκας: «Όλες οι απόψεις πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα»

Νωρίς το πρωί, ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές». Στο ίδιο πλαίσιο, συμπλήρωσε ότι «η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου».

Γερουλάνος: «Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα»

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις» ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος από την Κρήτη, κληθείς να σχολιάσει τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου. Σημείωσε ότι «θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι, όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας». Ταυτόχρονα, έκανε έκκληση για «ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απ’ όλους, επισημαίνοντας ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να προσφέρει «μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές».

«Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα» κατέληξε στη δήλωσή του.

Κατρίνης: «Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ»

Αποστάσεις τόσο από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο όσο και την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη πήρε ο Μιχάλης Κατρίνης. «Η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη του στόχου» της νίκης στις εκλογές και της προοδευτικής διακυβέρνησης δήλωσε ο βουλευτής Ηλείας.

Αφήνοντας αιχμές για την απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε μεταξύ άλλων ότι «νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει τη δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία».

Μάντζος: «Αξιολογούμαστε για το τι λέμε, πώς το λέμε και πότε το λέμε»

Θέση για τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου πήρε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος. Επισήμανε ότι «μια διαγραφή δεν είναι ποτέ ευχάριστη, ούτε επιθυμητή», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι άπαντες αξιολογούνται για το λόγο τους. «Εγώ καθημερινά αξιολογούμαι για το λόγο μου, το τί λέω, πώς το λέω και πότε το λέω» ανέφερε με νόημα. Συνεχίζοντας, επισήμανε πως «όταν υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά… για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τον πόλεμο που φέρνει οικονομικές συνέπειες στην πατρίδα μας, στην καθημερινότητα του νοικοκυριού, κι εμείς επαναφέρουμε συνεχώς τη συζήτηση σε μία τεχνητή εσωστρέφεια, την οποία τροφοδοτούμε και αλληλοτροφοδοτούμε, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά».

Χριστοδουλάκης: «Δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς»

«Δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς» τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, επισημαίνοντας ότι η ενότητα του κόμματος «δεν σφυρηλατείται με διαγραφές αλλά με σύνθεση». Μεταξύ άλλων, είπε ότι το κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί εκ της θεσμικής του ιδιότητας, ενώ υπενθύμισε ότι υπάρχουν μία σειρά από στελέχη, τα οποία έχουν εκφραστεί κατά καιρούς «με τρόπο που ασκείται κριτική, είτε διαφοροποίηση, είτε απλώς έναν προβληματισμό».

Πάντως, εκφράζοντας με άμεσο τρόπο τη διαφωνία του με την απόφαση Ανδρουλάκη, υπογράμμισε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει μία επιλογή: «αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιεί τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό». Σε αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε ότι «η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται».

Λιακούλη: «Δυσάρεστη η διαγραφή»

Δυσάρεστη χαρακτήρισε τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου η Ευαγγελία Λιακούλη, ενώ εκτίμησε ότι η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν δύσκολη με δεδομένη τη διαδρομή του βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ. «Αφενός ο κ. Κωνσταντινόπουλος ήθελε κάποια πράγματα να τα πει με τον δικό του τρόπο- γιατί έχει και έναν δικό του τρόπο να εκφράζεται ο Οδυσσέας- από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε να διαφυλάξει προφανώς αυτά που θεωρούσε σπουδαία ενόψει και του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ» τόνισε η Βουλεύτρια του Κινήματος.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «δεν περισσεύει κανείς», λέγοντας ότι ο στόχος και ο σκοπός του ΠΑΣΟΚ πρέπει να αφορά το «πώς όλοι θα βρεθούμε στην κοινή γραμμή ξανά».

Ν. Παπανδρέου: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μονοπρόσωπο κόμμα»

Θέση για τις εσωκομματικές εξελίξεις πήρε και ο Νίκος Παπανδρέου δηλώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, το οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες».

Από την πλευρά του, επέλεξε να πάρει διακριτές αποστάσεις από την απόφαση Ανδρουλάκη. «Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας» σχολίασε στη δήλωσή του. Μάλιστα, κατέληξε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης».

Μαργαρίτης: «Οι διαγραφές ένδειξη κρίσης»

«Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης» ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της «Ανανεωτικής Αριστεράς», Θόδωρος Μαργαρίτης.

Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι «απαιτούν ανοχή στην διαφορετική άποψη, είτε είναι σωστή, είτε λάθος». Την ίδια ώρα, υπερασπίστηκε την παρουσία του στο κόμμα τα «δύσκολα χρόνια» των μνημονίων, λέγοντας «πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς».