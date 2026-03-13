Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
- Τέλος τα σχολικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρδίτσας λόγω χρεών της Περιφέρειας - Σε απόγνωση γονείς και μαθητές
- Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
- Άγριο έγκλημα: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 33χρονη σύζυγό του
- Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Συνεχίζεται οι τοποθετήσεις βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του κόμματος. Θέση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ πήρε και ο Παύλος Γερουλάνος.
«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για να προσθέσει:
«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απ΄ όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».
Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή και απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.
Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νικη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση».
Συνέχισε σημειώνοντας ότι «η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία.
Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας».
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό 52χρονης – Τον κλείδωσε μέσα στο σπίτι η γυναίκα
- Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
- Τι αλλαγές φέρνει η νέα διάταξη για τις επικουρικές συντάξεις
- Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
- Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα «εχθρός» των οστών μας
- Δημοψήφισμα στο Καζακστάν για την ψήφιση νέου Συντάγματος
- Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ έσπασε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ 63 ετών (pics, vids)
- Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις