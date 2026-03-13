Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

Συνεχίζεται οι τοποθετήσεις βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του κόμματος. Θέση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ πήρε και ο Παύλος Γερουλάνος.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για να προσθέσει:

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απ΄ όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή και απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νικη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Συνέχισε σημειώνοντας ότι «η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία.

Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας».