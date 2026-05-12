Στις 31 Αυγούστου θα πέσει η αυλαία για το ιστορικό κτίριο του Λαμπρόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, που από το 2001 βρισκόταν στο χαρτοφυλάκιο της Notos Com, όπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προ ολίγου.

Καλά πληροφορημένες πηγές επισήμαιναν νωρίτερα στον ΟΤ πως η συγκεκριμένη απόφαση ήταν αναμενόμενη μιας και είχε λήξει η σύμβαση μίσθωσης από τον Δεκέμβριο του 2024 και δεν είχε ανανεωθεί. Πρόκειται όπως λένε, για μια λογική… ημερομηνία με δεδομένο ότι η εταιρεία είχε λάβει την απόφαση να μην προμηθευτεί εμπόρευμα για τον χειμώνα.

Η ανακοίνωση της Notos Com

«Μετά από 25 και πλέον χρόνια, το πολυκατάστημα Notos στο ιστορικό κτήριο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα, ανακοινώνει ότι θα σταματήσει την λειτουργία του στις 31 Αυγούστου 2026. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία μας πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

Το κτήριο, ένα κοινωνικό τοπόσημο στο κέντρο της πόλης και έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες, θα πρέπει να εκκενωθεί, μετά την ως άνω ημερομηνία. Αυτή η αναγκαστική εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της Notos, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος.

Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Τους επόμενους μήνες η notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου».

Προδιαγεγραμμένη πορεία

Οι πηγές του ΟΤ τόνισαν πως δεν ήταν σε καμία περίπτωση κεραυνός εν αιθρία με δεδομένο ότι ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποία αναζητούσαν διαφορετική αξιοποίηση.

Υπήρχαν ήδη τα σχέδια της Dimand για μετατροπή σε γραφεία και κατοικίες, αλλά και κατάστημα εμπορικό στο ισόγειο, μικρότερου βεληνεκούς.

Η συμμετοχή των πωλήσεων του συγκεκριμένου καταστήματας ισοδυναμούσε με το 11% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, περίπου δηλαδή 13 εκατ. ευρώ.

Ο τζίρος εκτιμάται ότι θα μοιραστεί στα υπόλοιπα καταστήματα της εταιρείας που έχουν ανοίξει σε κοντινές περιοχές, όπως η Lacoste στο Αρσάκειο Μέγαρο. Δεν έχει βρεθεί κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, για να αντικαταστήσει το υπάρχουν, με τις προδιαγραφές που θέλει η εταιρεία. Εξάλλου ο πρώην Fokas στην Αιόλου που ανήκε στον ΕΦΚΑ δεν έχει βγει σε διαγωνισμό εκμίσθωσης.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.

Οι εργαζόμενοι

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί τον όμιλο να διασφαλίσει τα δικαιώματα των 300 περίπου εργαζομένων του καταστήματος και των corners που υπήρχαν μέσα σε αυτό, κάνοντας λόγο για προκλητική και εξοργιστική εξέλιξη, ζητώντας να μη γίνει καμία απόλυση.

«Ο όμιλος NOTOS com έπειτα από συνάντηση με το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων, που είχε την προηγούμενη εβδομάδα, με θράσος, ανακοίνωσε και γραπτά στους εκατοντάδες εργαζόμενους του καταστήματος και των corners της οδού Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος στις 31 Αυγούστου 2026.

Το “ανακοινωθέν” δόθηκε χωρίς καμία απολύτως απάντηση στα ερωτήματα που καίνε τους 300 περίπου εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, οι οποίοι αιφνιδιαστικά από Σεπτέμβρη θα βρίσκονται στην ανεργία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη προκλητική και εξοργιστική.

Από τη δουλειά και τον ιδρώτα των εργαζομένων ο όμιλος NOTOS com κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να διαφημίζει την «ανάπτυξη» και την «κερδοφορία» του. Μόνο το 2024 παρουσίασε κέρδη 468 χιλιάδες ευρώ, αυξημένα κατά 105% σε σχέση με το 2023, με συνολικό τζίρο που φτάνει τα 129 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποίησε νέες επενδύσεις και σε άλλους τομείς, ενώ ταυτόχρονα το 2024 προχώρησε σε μια πολυδάπανη ανακαίνιση του καταστήματος της Σταδίου.

Ξεκαθαρίζουμε σε όλο τον όμιλο πως οι εργαζόμενοι της NOTOS δεν είναι αριθμοί σε ισολογισμούς και πίνακες κερδών. Είναι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν το κατάστημα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα σε κρίσεις, πανδημίες, εντατικοποίηση και εργασιακή εξάντληση. Οι περισσότεροι από αυτούς για 20-25 χρόνια δούλευαν με μισθούς καθηλωμένους σε επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών, με την πλειοψηφία τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με συνεχείς αλλαγές ωραρίων, βγάζοντας τη δουλειά για 2 και 3 ανθρώπους, για να αυξάνει ο όμιλος τα κέρδη του!

Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που καθημερινά έβαζαν πλάτη για να βγαίνει η δουλειά. Που στήριξαν τα πολυκαταστήματα με την εμπειρία, τη γνώση και την προσωπική τους προσπάθεια. Θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο, οικογενειακή ζωή και πολλές φορές την ίδια τους την υγεία.

Και σήμερα, όλος αυτός ο κόπος ανταμείβεται με μια ελεεινή ανακοίνωση, που ουσιαστικά λέει στους εργαζόμενους: «καλή τύχη – από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο». Αφού πρώτα τους ξεζούμισαν, τώρα τους πετούν στο δρόμο, μαζί με τις οικογένειες τους, χωρίς καμία ουσιαστική διασφάλιση για το μέλλον τους.

Δεν θα τους περάσει!

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου καταστήματος. Αφορά όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο NOTOS com, είτε εργάζονται απευθείας στην εταιρεία είτε μέσω εργολαβικών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσα στα πολυκαταστήματα. Αφορά συνολικά τους εργαζόμενους στο εμπόριο και σε κάθε χώρο δουλειάς.

Γιατί αποδεικνύεται ξανά ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων χτίζονται πάνω στη δική μας δουλειά, πάνω στη δική μας φθορά. Αποδεικνύεται ποιος παράγει τον πλούτο και ποιος τον απολαμβάνει. Αποδεικνύεται, επίσης ο ρόλος όλων των κυβερνήσεων και του κράτους, που αφήνουν στο απυρόβλητο μεγάλες και κερδοφόρες επιχειρήσεις να απολύουν μαζικά εργαζόμενους, χωρίς καμία προστασία.

Η απάντηση βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση και τον αγώνα. Η τρομοκρατία, η ανασφάλεια και η λογική του «ο καθένας μόνος του» δεν θα περάσουν.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΙΠΟΤΑ !

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να οργανωθούν στο επιχειρησιακό και στο κλαδικό τους σωματείο. Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη και η κοινή δράση. Να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων στο εμπόριο η υπεράσπιση των συναδέλφων στη NOTOS.

Απαιτούμε:

Καμία απόλυση!

Να διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων στο κατάστημα της Σταδίου και Αιόλου!».