Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 18:52

Γερμανία: Το 52% δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση Μερτς θα εξαντλήσει τη θητεία της – Σταθερό προβάδισμα για την AfD

Ιδιαίτερα υψηλό, στο 25%, παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων ή εκείνων που επιλέγουν την αποχή στην Γερμανία

Μόλις μία εβδομάδα μετά την πρώτη επέτειο της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, τουλάχιστον ένας στους δύο πολίτες δεν πιστεύει ότι ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα ολοκληρώσει τη θητεία του, ενώ η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παραμένει πρώτη, με προβάδισμα πέντε μονάδων από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με το Πολιτικό Βαρόμετρο του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών ntv-RTL, η AfD βρίσκεται στο 27% διατηρώντας τα ποσοστά της προηγούμενης μέτρησης, με τα CDU/CSU να παραμένουν στο 22%, επίσης χωρίς μεταβολή. Οι Πράσινοι ακολουθούν με 15% (-1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) περιορίζεται στην τέταρτη θέση με 12%, όπως και στην προηγούμενη έρευνα. Η Αριστερά διατηρεί ποσοστό 11%.

Ιδιαίτερα υψηλό, στο 25%, παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων ή εκείνων που επιλέγουν την αποχή στην Γερμανία. Ενδεικτικά, η αποχή στις τελευταίες εκλογές ήταν 17,9%.

Μόνο το 14% θεωρεί πετυχημένο τον Μερτς

Στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα διαθέτει την ικανότητα να χειριστεί τα προβλήματα της χώρας, η Ένωση ανακάμπτει κερδίζοντας δύο μονάδες και ισοψηφεί με την AfD στο 14%. Σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο παραμένει η αποδοχή του ίδιου του καγκελάριου Μερτς, με μόλις 14% να δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του CDU, o Φρίντριχ Μερτς πείθει μόνο το 47%, με το 52% να δηλώνει δυσαρεστημένο.

Σε αρνητική τάση παραμένει και ο δείκτης των οικονομικών προσδοκιών των πολιτών: Το 66% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να αναμένει ότι η οικονομική κατάσταση στη Γερμανία θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια και βελτίωση περιμένει μόλις το 14%. Τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους ερωτηθέντες ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή (41%), η κατάσταση στη γερμανική κυβέρνηση (33%) και η γενική οικονομική κατάσταση (26%).

Στο ερώτημα σχετικά με το εάν ο κυβερνητικός συνασπισμός θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του έως τις αρχές του 2029, το 52% απαντά αρνητικά, ενώ την αντίθετη άποψη εκφράζει το 43%. Τον Φεβρουάριο του 2025, στο ίδιο ερώτημα, οι ψηφοφόροι των κυβερνητικών κομμάτων είχαν απαντήσει, αντιθέτως, σε ποσοστό 52% ότι η κυβέρνηση θα αντέξει.

