Την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα παραδώσει την έδρα του, έπειτα από τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, σήμερα Τετάρτη, 18 Μαρτίου, θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, και αύριο Πέμπτη στις 13:00 θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια του κοινοβουλίου.

«Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας τη στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα, να την πω όσες φορές χρειαστεί. Αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής», επισήμανε ο κ. Κωνσταντινόπουλος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο κ. Ανδρουλάκης απέστειλε σχετική επιστολή για την πρότασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τον Πάρι Κουκουλόπουλο.