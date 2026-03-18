Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Τη θέση του διαγραφέντα από το ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, πήρε στο προεδρείο της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος.

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής, όταν ένας αντιπρόεδρος διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκει, χάνει αυτόματα και τη θέση του στο προεδρείο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε για τη θέση του Δ’ αντιπροέδρου τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο, ο οποίος και εξελέγη με 255 θετικές ψήφους.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν συνολικά 271 βουλευτές, εκ των οποίων οι 255 είπαν «ναι», ενώ 16 δήλωσαν «παρών».

Κουκουλόπουλος: Οι 255 ψήφοι πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους τους συναδέλφους Βουλευτές για την ευρεία διακομματική αποδοχή εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ βεβαίως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, για την τιμητική πρότασή του», δήλωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος μετά την εκλογή του.

«Στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία», τόνισε χαρακτηριστική, υπογραμμίζοντας πως «οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας».

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», σημείωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, καταλήγοντας πως «συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς».

Αιχμές Κωνσταντινόπουλου: «Το θέμα είναι τι θα γίνει στις εκλογές»

Νωρίτερα, πάντως, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης από το βήμα της Ολομέλειας (13:00) και να παραιτηθεί στη συνέχεια, δήλωσε πως επιθυμεί λίγο χρόνο προκειμένου να σκεφτεί και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να ασχολείται με την πολιτική.

«Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το θέμα είναι τι θα γίνει στις εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», ανέφερε αιχμηρά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.