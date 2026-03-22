Πυρά κατά της κυβέρνησης, εν μέσω εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ. Οι τιμές παρουσιάζουν σημαντική ανοδική τάση επηρεασμένες από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι μέσες τιμές πανελλαδικά έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές περιοχές.

Τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα δρομολογούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία. Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παρέμβασης στους φόρους των καυσίμων

«Ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερβεί τα 2 ευρώ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται πεισματικά να πάρει μέτρα όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Παραμένει άβουλος παραατηρητής των επιπτώσεων του πολέμου», σχολιάζει εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς.

Σβήνει η φωτιά με ένα μπουκάλι νερό;

Ο Κώστας Τσουκαλάς και στο παρελθόν είχε κριτικάρει τα κυβερνητικά μέτρα λέγοντας πως «μοιάζουν πιο πολύ σαν να πηγαίνεις σε μια εκτεταμένη πυρκαγιά να τη σβήσεις με ένα μπουκάλι νερό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα βίντεο με διάρκειας 50 δευτερολέπτων στο TikTok, επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδοματα-αντίδωρα απο την υπεραποδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα.