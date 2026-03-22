ΠΑΣΟΚ: Στη «σέντρα» βγάζει την κυβέρνηση για τα καύσιμα
Πολιτική Γραμματεία 22 Μαρτίου 2026, 21:39

ΠΑΣΟΚ: Στη «σέντρα» βγάζει την κυβέρνηση για τα καύσιμα

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει άβουλος παρατηρητής των επιπτώσεων του πολέμου» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ενώ οι τιμές στα καύσιμα έχουν υπερβεί τα 2 ευρώ.

Πυρά κατά της κυβέρνησης, εν μέσω εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ. Οι τιμές παρουσιάζουν σημαντική ανοδική τάση επηρεασμένες από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι μέσες τιμές πανελλαδικά έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές περιοχές.

Τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα δρομολογούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία. Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παρέμβασης στους φόρους των καυσίμων

«Ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερβεί τα 2 ευρώ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται πεισματικά να πάρει μέτρα όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Παραμένει άβουλος παραατηρητής των επιπτώσεων του πολέμου», σχολιάζει εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς.

Σβήνει η φωτιά με ένα μπουκάλι νερό;

Ο Κώστας Τσουκαλάς και στο παρελθόν είχε κριτικάρει τα κυβερνητικά μέτρα λέγοντας πως «μοιάζουν πιο πολύ σαν να πηγαίνεις σε μια εκτεταμένη πυρκαγιά να τη σβήσεις με ένα μπουκάλι νερό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα βίντεο με διάρκειας 50 δευτερολέπτων στο TikTok, επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδοματα-αντίδωρα απο την υπεραποδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η  μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση
Πολιτική 22.03.26

Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται ως απλώς παρατηρητής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται γενικόλογα ότι απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις και ζητά από την Ευρώπη να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι»

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
