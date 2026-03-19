Ανδρουλάκης στο TikTok: Όχι στα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων

Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, μήνυμα για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνευσης αλλά και την ανάγκη θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, μετέφερε στο βίντεο του στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σε ένα βίντεο με διάρκειας 50 δευτερολέπτων, επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδοματα-αντίδωρα απο την υπεραποδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, συνδυασμένη με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει στον καταναλωτή.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Να θυμίσουμε πως το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος.