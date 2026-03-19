Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαρτίου 2026, 12:18

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

«Να μην συμπεριφέρονται κάποιοι ως υποτελείς του Τραμπ»

Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, «η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «και οι Ευρωπαίοι ηγέτες» πρέπει «να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ», όπως είπε με νόημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές και για τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», επισήμανε, προσθέτοντας πως «τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων».

«Το ΠΑΣΟΚ  στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος», σημείωσε καταληκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα τη γλιτώσει η κυβέρνηση των υποκλοπών – Πρόταγμα τα εθνικά συμφέροντα να ξεκολλήσουμε από Βρυξέλλες και ΗΠΑ
«Ένα νέο κίνημα γεννιέται» 18.03.26 Upd: 21:38

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεδιπλώνει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

