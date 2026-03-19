Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

«Να μην συμπεριφέρονται κάποιοι ως υποτελείς του Τραμπ»

Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, «η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «και οι Ευρωπαίοι ηγέτες» πρέπει «να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ», όπως είπε με νόημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές και για τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», επισήμανε, προσθέτοντας πως «τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων».

«Το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος», σημείωσε καταληκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.