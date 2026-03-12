Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός έλεγε ότι το πλαφόν είναι λαϊκισμός, αλλά σήμερα έρχεται στη θέση του ΠΑΣΟΚ πολύ καθυστερημένα και ενώ έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών στα καύσιμα και στα τρόφιμα,

Εκτίμησε, όμως, ότι τα μέτρα της κυβέρνησης «μοιάζουν πιο πολύ σαν να πηγαίνεις σε μια εκτεταμένη πυρκαγιά να τη σβήσεις με ένα μπουκάλι νερό», εξηγώντας πως «έρχεται και βάζει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους 0,05 και 0,12 ευρώ σε χονδρεμπόριο και πρατήρια, αλλά ξέχασε να πει οτιδήποτε για τα διυλιστήρια, εκεί όπου ξεκινάει να υπάρχει η μετακύληση των τιμών. Για ποιο λόγο; Είναι κάτι άλλο τα διυλιστήρια ή εκεί αποκλείεται να υπάρχει αισχροκέρδεια; Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση πάει στα μικρά ψάρια και φοβάται να ακουμπήσει τα μεγάλα»», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο «Newsroom» της ΕΡΤnews, υπογράμμισε ότι «το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν παράλληλα δεν έρθουμε να ρυθμίσουμε τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές, δεν θα έχει αποτέλεσμα», προσθέτοντας πως «όλοι ξέρουμε ότι και τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες εταιρείες έχουν πάρα πολλές παρένθετες κοντινές εταιρείες όπου μετακυλούν μέρος των κερδών μέσω παροχών, οι οποίες είναι πολύ συχνά τεχνητές, και στο τέλος φτάνει να μην έχουν μεγάλο περιθώριο κέρδους».

«Άρα πρέπει να υπάρχει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αλλά δεν αρκεί από μόνο του», όπως είπε, τονίζοντας πως «είναι σαν να ερχόμαστε κατόπιν εορτής σε μια αγορά που με την ανοχή της κυβέρνησης έχει αποκτήσει μόνιμα ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά και να λέμε ότι ένα μέτρο, ενώ υποδομή δεν υπάρχει, θα λειτουργήσει».

«Έλεγχος παντού, όχι μόνο στο τέλος», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Εμείς, λοιπόν, λέμε και περιθώριο κέρδους, όχι όμως με εξαιρέσεις, να πάει και στα διυλιστήρια, και αλλαγή άμεσα των ολιγοπωλιακών δομών με ελέγχους και παράλληλα ρύθμιση άμεσα ενδοομιλικών συναλλαγών. Έλεγχος παντού, όχι μόνο στο τέλος. Αυτά που δεν λέει η κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι «έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα πάει κάποιος σε ένα πρατήριο και δει τι πληρώνει όταν βάζει πετρέλαιο ή βενζίνη, θα δει ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι φόροι. Άρα, εδώ χρειάζεται παρέμβαση στο κομμάτι του ειδικού φόρου, τουλάχιστον για τον χρόνο που διαρκεί η κρίση, σε σχέση με το πόσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός».

Αντίστοιχη πρόταση, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και για τον ΦΠΑ σε κάποια αγαθά, για όσο διαρκεί η εμπόλεμη κατάσταση, και επισήμανε: «Δεν ακούσαμε καθόλου χθες μέτρα για το πώς θα προστατευτεί η επιχείρηση και το νοικοκυριό. Πράγματι, είναι ένας εξωγενής παράγοντας ο πόλεμος. Όμως, όταν αυξάνονται τα κόστη παραγωγής, λόγω της ενέργειας, λόγω του φυσικού αερίου, εκεί θα έχουμε ενδεχομένως και πιο υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και ανάσχεση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, λόγω της αβεβαιότητας. Σε αυτά πρέπει να οχυρωθούμε».

«Ή ζει σε εικονική πραγματικότητα ή υποτιμά τη νοημοσύνη μας» ο Μητσοτάκης

«Δεν αρκεί να λέει η κυβέρνηση ‘θα περιμένω να δω πού θα φτάσει η τιμή και τότε θα παρέμβω’. Και πρέπει να έχει επίγνωση η κυβέρνηση του τι συνέβη στο παρελθόν. Ο πρωθυπουργός έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι με την ίδια αποφασιστικότητα που ανάσχεσε την ακρίβεια θα καταφέρει να ανασχέσει και το νέο ρεύμα ανατιμήσεων λόγω του πολέμου. Αλίμονό μας αν θεωρεί ότι κατάφερε να νικήσει την ακρίβεια ο πρωθυπουργός. Ή ζει σε εικονική πραγματικότητα ή υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Αλίμονό μας, αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι είχε καλές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε, επίσης, ότι «η ζωή μας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία ακρίβυνε 45% μόνιμα. Δεν άλλαξε ποτέ, δεν αποκλιμακώθηκε. Μην έχουμε ακόμα άλλο τόσο, διότι οι αποδοχές δεν αυξάνονται τόσο. Και ήδη η κυβέρνηση, με το μεσοπρόθεσμο, προβλέπει και μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και μείωση των επενδύσεων, ομολογώντας ότι έχει αποτύχει, όχι μόνο στους κοινωνικούς δείκτες, που το ξέρουμε και το νιώθουμε στην τσέπη μας, αλλά και στην οικονομία», για να καταλήξει πως «θέλουμε μέτρα πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα. Όχι μέτρα για το θεαθήναι, που θα αποτύχουν και θα πεις \πάλι αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να νικήσουν την ακρίβεια’».