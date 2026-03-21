newspaper
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί η Ελλάδα δεν μειώνει τον ΕΦΚ στα καύσιμα – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ
Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 07:40

Γιατί η Ελλάδα δεν μειώνει τον ΕΦΚ στα καύσιμα – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ

Η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα παρά την πίεση του ενεργειακού κόστους – Ποντάρει σε στοχευμένα μέτρα

Ελένη Στεργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Παρά τη νέα πίεση που προκαλεί στις τιμές της ενέργειας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παραμένει η κεντρική γραμμή και προκρίνονται σε πρώτη φάση τα γνωστά στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης, αν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η Ιταλία.

Βέβαια, κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσφάτως άλλαξαν ρότα στο κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο έως τώρα ξόρκιζε κάθε τέτοια απόφαση. Αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό, ωστόσο με πολλά «αν». Χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο, διαμηνύεται, προς το παρόν, από το υπουργείο Οικονομικών.

Πηγές δεν δίνουν αυξημένες πιθανότητες να εφαρμοστεί άμεσα ένα τέτοιο μέτρο. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις δεν επιτρέπουν να αποκλειστεί τίποτα, πόσω μάλλον αν το άλμα των τιμών αποκτήσει μεσοπρόθεσμα τέτοιο μέγεθος ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση, η οποία θα βλέπει να αυξάνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών και να συρρικνώνονται τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο ΕΦΚ, με 0,70 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και 0,41 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι, συνολικά, οι φόροι —ΕΦΚ και ΦΠΑ— αποτελούν συνήθως από το 55% έως το 65% της τελικής τιμής των καυσίμων στην αντλία, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με υψηλή φορολογία καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια του πολέμου, ενδεχομένως έως και το πικ της τουριστικής περιόδου, οι επιπτώσεις στην αγορά, η δημοσιονομική κατάσταση και οι κεντρικές ευρωπαϊκές αποφάσεις θα δείξουν τον δρόμο. Η κυβέρνηση ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέες αυξήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, στις αποφάσεις δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και το πολιτικό κόστος.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου, το κόστος θα είναι μεγάλο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, αν δεν υπάρξει η ευρωπαϊκή ευελιξία, η κυβέρνηση θα πρέπει να «κόψει» από κάπου αλλού, όπως, για παράδειγμα, από τις προεκλογικές δεσμεύσεις ενόψει των καλπών του 2027. Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι υπάρχει σχέδιο και πιθανά μέτρα ανακούφισης, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί η απόφαση για τον ΕΦΚ.

Ένας μεγάλος πονοκέφαλος είναι και οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά, ενόψει της θερινής τουριστικής σεζόν. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, τόνισε ότι «σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, όπου προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό και σπεύδει νωρίς να μιλήσει με τους ανθρώπους του κλάδου και να βρει μαζί τους μια λύση, ανάλογα με την έκβαση και την εξέλιξη αυτής της τραγικής κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες. Εξετάζονται διάφορα μέτρα και θα ληφθούν πρωτοβουλίες».

Ο ΕΦΚ στα καύσιμα και η Ευρώπη

Όπως έχει γράψει ο ΟΤ, τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα δρομολογούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις της κρίσης. Για παράδειγμα, στην Ιταλία η κυβέρνηση προχώρησε σε μια επιθετική και άμεση λύση, μειώνοντας τον φόρο στα καύσιμα κατά 25 λεπτά ανά λίτρο. Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα, με ορίζοντα τριών εβδομάδων, ωστόσο η έντασή του το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε επίπεδο άμεσης ανακούφισης των καταναλωτών. Στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές στην αντλία και να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις που μεταφέρονται στο σύνολο της οικονομίας.

Επίσης, η Πορτογαλία αποφάσισε να μειώσει προσωρινά τους φόρους στα καύσιμα, προκειμένου να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές που προκλήθηκαν από την άνοδο του πετρελαίου λόγω της έντασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης και οδηγεί σε μια μικρή πτώση των τιμών στην αντλία, της τάξης των λίγων λεπτών ανά λίτρο. Η Ισπανία, από την πλευρά της, προχωρά στη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 21% στο 10%, στο πλαίσιο μέτρων για την άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι οι ΕΦΚ στα καύσιμα διέπονται από συγκεκριμένη οδηγία που αφορά τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων, η οποία καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να διασφαλίζεται η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στην αμόλυβδη βενζίνη το κατώτατο όριο είναι 359 ευρώ ο τόνος, στο πετρέλαιο κίνησης 330 ευρώ και στο υγραέριο 125 ευρώ.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

inWellness
inTown
Stream newspaper
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Στράτος Ιωακείμ
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο