«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

Στα ύψη διατηρείται το πολιτικό θερμόμετρο με κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να ανταλλάσουν «πυρά». Μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει νέα κόντρα.

«Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει»

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη που «χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών», δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό».

Κόντρα Τσουκαλά – Μαρινάκη για τα καύσιμα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση» συμπεραίνοντας πως «η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική».

Και να συμπληρώσει με νόημα πως «όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει».

«Αυτό δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος»

Ο Παύλος Μαρινάκης αντέδρασε στη δήλωσε του Κώστα Τσουκαλά περί… «παράνοιας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε πως αυτό που είπε ήταν: «…Όσοι ζητούν από την αντιπολίτευση παραπάνω μέτρα, το κάνουν γιατί πολιτεύονται σε μια χώρα που πλέον έχει μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα. Οι ίδιοι -όχι μία και δύο φορές- κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία είτε σε συζήτηση για την ψήφιση προϋπολογισμού είτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε. Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα…».

Κατόπιν τούτου ο κυβερνητικός αξιωματούχος σημείωσε πως «για ακόμα μια φορά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο».

Και με ειρωνική διάθεση, κατέληξε: «Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη».

Η απάντηση δεν άργησε…

«Ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει να πετά τη μπάλα στη εξέδρα. Κατά τη συνήθη τακτική δεν απαντά σε τίποτα και παίζει με τις λέξεις», απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνέχισε: «Εικονικό κλεφτοπόλεμο για τα μάτια του κόσμου παίζει η κυβέρνηση με τα καρτέλ, που κάνουν πάρτι με την ανοχή της. Γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπη οι κυβερνήσεις δείχνουν αντανακλαστικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στην ύποπτη αδράνεια που κλείνει το μάτι στην αισχροκέρδεια;»