«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».
- Ανδρουλάκης στο TikTok: Όχι στα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων
- Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
Στα ύψη διατηρείται το πολιτικό θερμόμετρο με κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να ανταλλάσουν «πυρά». Μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει νέα κόντρα.
«Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει»
Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη που «χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών», δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό».
Κόντρα Τσουκαλά – Μαρινάκη για τα καύσιμα
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση» συμπεραίνοντας πως «η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική».
Και να συμπληρώσει με νόημα πως «όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει».
«Αυτό δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος»
Ο Παύλος Μαρινάκης αντέδρασε στη δήλωσε του Κώστα Τσουκαλά περί… «παράνοιας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε πως αυτό που είπε ήταν: «…Όσοι ζητούν από την αντιπολίτευση παραπάνω μέτρα, το κάνουν γιατί πολιτεύονται σε μια χώρα που πλέον έχει μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα. Οι ίδιοι -όχι μία και δύο φορές- κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία είτε σε συζήτηση για την ψήφιση προϋπολογισμού είτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε. Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα…».
Κατόπιν τούτου ο κυβερνητικός αξιωματούχος σημείωσε πως «για ακόμα μια φορά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο».
Και με ειρωνική διάθεση, κατέληξε: «Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη».
Η απάντηση δεν άργησε…
«Ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει να πετά τη μπάλα στη εξέδρα. Κατά τη συνήθη τακτική δεν απαντά σε τίποτα και παίζει με τις λέξεις», απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
Και συνέχισε: «Εικονικό κλεφτοπόλεμο για τα μάτια του κόσμου παίζει η κυβέρνηση με τα καρτέλ, που κάνουν πάρτι με την ανοχή της. Γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπη οι κυβερνήσεις δείχνουν αντανακλαστικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στην ύποπτη αδράνεια που κλείνει το μάτι στην αισχροκέρδεια;»
- Ιταλία: Πέθανε ο ιδρυτής της Λέγκα, Ουμπέρτο Μπόσι
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
- Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ο Κούτσο κάνει το 3-0 για τους γηπεδούχους (vids)
- Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
- Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα
- Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ο Άμραμπατ κάνει το 2-0 και σκορ πρόκρισης για τους Ισπανούς (vids)
- Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
- Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
