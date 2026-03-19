Σημαντική είδηση:
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 10:32

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
Με το πετρέλαιο Μπρεντ να κινείται και πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει τέλος, πραγματοποιείται σήμερα 19 και αύριο 20 Μαρτίου η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ε.Ε.

Στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί το ράλι αυξήσεων στο πετρέλαιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ε.Ε. βρίσκεται στριμωγμένη στα σχοινιά… Και οι 27 αρχηγοί κρατών καλούνται να βρουν συμβιβαστικές λύσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους εν μέσω ενός νέου πολέμου αλλά και να θωρακίσουν την ενιαία οικονομία.

Η ενέργεια είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα στην τρέχουσα φάση και προκαλεί ήδη τριγμούς στις οικονομίες. Δεν είναι τυχαία η επισήμανση του πρόεδρου του Εurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη χθες 18 Μαρτίου στο MEGA: «Ακόμα και αν σταματούσε τώρα ο πόλεμος θα χρειαστεί να περάσουν δύο μήνες για να επανέλθουμε στην κανονικότητα».

Επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης

Τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση αρκέστηκε προσώρας σε ένα ατελέσφορο πλαφόν που δεν λέει να κάμψει τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από τα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Διαπιστώνει ότι η δυναμική των επιπτώσεων από τη φωτιά που έχει αρπάξει… το αργό πετρέλαιο έχει ξεπεράσει το μέτρο του πλαφόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συγκεκριμένα οι υφυπουργοί Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Ενέργειας Νίκος Τσάφος φέρονται να έχουν εισηγηθεί το επόμενο μέτρο στήριξης των καταναλωτών καυσίμων.

Το φωτογράφισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνέντευξης του στο Bloomberg. Είναι η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Μέτρο το οποίο είχε εφαρμοστεί και στη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης το 2022 όταν το ντίζελ είχε εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Η κυβέρνηση προκρίνει την επιδότηση της αντλίας για το ντίζελ κίνησης πριν τη χορήγηση του Fuel Pass για τη βενζίνη καθώς αφενός η τιμή του ανεβαίνει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς έναντι της αμόλυβδης και αφετέρου επειδή πρόκειται για καύσιμο που στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Όπως αναφέρουν πηγές του ΟΤ το μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα είναι το ντίζελ κίνησης. Το πετρέλαιο έχει ακριβύνει πάνω από 35 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο σε διάστημα μόλις 20 ημερών. Και η κούρσα ανόδου συνεχίζεται… καθώς η μέση πανελλαδική τιμή του έχει φτάσει στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο. Και σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Το μέτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά στην επιδότηση της τιμής του ντίζελ κίνησης. Στην περίοδο της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης το ύψος της ενίσχυσης είχε φτάσει τα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Η κυβέρνηση προκρίνει την επιδότηση της αντλίας για το ντίζελ κίνησης πριν τη χορήγηση του Fuel Pass για τη βενζίνη καθώς αφενός η τιμή του ανεβαίνει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς έναντι της αμόλυβδης και αφετέρου επειδή πρόκειται για καύσιμο που στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο τραπέζι των 27 η μείωση των φόρων σε πετρέλαιο και άλλα καύσιμα

Σύμφωνα με πληροφορίες στη Σύνοδο Κορυφής οι 27 ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν και το θέμα της μείωσης της φορολογίας στο πετρέλαιο, τα καύσιμα και την ενέργεια.

Η βούληση από τη μεριά σημαντικού αριθμού κρατών – μελών είναι στα συμπεράσματα της Συνόδου να περιληφθεί η προτροπή των ηγετών προς τα αρμόδια όργανα των Βρυξελλών να εξετάσουν και να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις για το πλαίσιο της μείωσης της φορολογίας. Τη σημασία του μέτρου και την πρόθεση της χώρας να στηρίξει τη λήψη τέτοιου μέτρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δήλωσε ο πρωθυπουργός προχθές στο Bloomberg.

Για την Ελλάδα η μείωση των φόρων στα καύσιμα θα δώσει μεγάλη ανάσα… καθώς το 60% της τελικής τιμής της βενζίνης και το 50% του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται από τους φόρους.

Βέβαια, η λήψη τέτοιου μέτρου προϋποθέτει και τη χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου για τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Κρατικές ενισχύσεις και ρύποι

Οι 27 αναμένεται να συζητήσουν επίσης κι άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά είναι η αξιοποίηση του πρόσφατου πακέτου για κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία, το γνωστό CISAF αλλά και η χαλάρωση του πλαισίου για τους ρύπους το ETS. Πρόκειται για τη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στις βιομηχανίες. Δέκα κράτη – μέλη της Ε.Ε., ανάμεσα τους και η Ελλάδα ούτε λίγο ούτε πολύ θα επιδιώξουν να υποστηρίξουν τη χαλάρωση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών του CO2 επιχειρηματολογώντας με τις υψηλές τιμές των ρυπογόνων καυσίμων.

Η εργαλειοθήκη της ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να αξιολογηθούν και μέτρα από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Ανάμεσα σε αυτά είναι το πλαφόν στην ηλεκτρικής ενέργεια (μηχανισμός ανάκτησης μέρους των κερδών από τους ηλεκτροπαραγωγούς), το ιβηρικό μοντέλο στήριξης, και έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών σε πετρελαϊκούς ομίλους, είναι ορισμένα από αυτά. Όπως και η επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου TTF.

Πάντως, προσώρας η ηλεκτρική ενέργεια απέχει πολύ από τη λήψη μέτρων καθώς οι τιμές είναι ακόμη σε ανεκτά επίπεδα.

Πηγή: ot.gr

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Σύνταξη
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Σύνταξη
«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αττική - Επιστροφή μέχρι... νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Σύνταξη
Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

