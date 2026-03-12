newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Νεκρός ο ένοπλος, δύο τραυματίες
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ – Αρνητικό ρεκόρ από τον Αύγουστο του 2022
Διεθνής Οικονομία 12 Μαρτίου 2026, 23:14

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ – Αρνητικό ρεκόρ από τον Αύγουστο του 2022

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι

Σύνταξη
Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.

Η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά πετρελαίου

H αγορά πετρελαίου παραμένει ευάλωτη σε περίπτωση επιδείνωσης των γεωπολιτικών συνθηκών. Οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία και την Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις νέες κυρώσεις της Δύσης κατά των μεγάλων ρωσικών παραγωγών πετρελαίου, έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με τη ρωσική προσφορά πετρελαίου, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς. Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις κατά των ρωσικών υποδομών έχουν μειώσει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου της χώρας κατά περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα, προκαλώντας εγχώρια έλλειψη καυσίμων και πτώση των εξαγωγών πετρελαίου (Energy Market Outlook 2026, ABN AMRO, November 2025).

Το πλεόνασμα στην αγορά και η ζήτηση πετρελαίου

Επιπλέον, οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών (Rosneft και Lukoil), θα μπορούσαν να διαταράξουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού πετρελαίου, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του πάνω από τις σημερινές προβλέψεις. Ο αντίκτυπος των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο οι βασικοί αγοραστές (Ινδία και Κίνα) είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν την παραβίαση των κυρώσεων και ειδικά των δευτερευόντων μέτρων που ισχύουν για όσους συνεργάζονται με τις υπό κυρώσεις εταιρείες, αλλά και από τον βαθμό στον οποίο αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν εναλλακτικούς αγοραστές (Commodity Markets Outlook, October 2025).

Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η Ρωσία έχει καταφέρει να παρακάμψει τις προηγούμενες κυρώσεις, με το αργό πετρέλαιό της να συνεχίζει να φθάνει στις παγκόσμιες αγορές μέσω σκιωδών στόλων. Ωστόσο, εάν οι νέες κυρώσεις αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές, ενδεχομένως να μειωθεί το μέγεθος της πλεονάζουσας προσφοράς πετρελαίου που εκτιμάται για το 2026, οδηγώντας σε ανοδικές πιέσεις στην τιμή του Brent.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
Conference League 12.03.26

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
Μπάσκετ 12.03.26

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – Λιόν
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Θέλτα – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Ρακόβ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Europa League 12.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0: Δεν λύγισαν οι «πράσινοι» και πάνε Ισπανία για την πρόκριση (vid)
Europa League 12.03.26

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Η επιστολή 12.03.26

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
