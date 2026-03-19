Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
- Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
- Νεαρός οδηγός έκανε σούζες με τη μηχανή και ανέβαζε βίντεο στα social media
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι, στη συνεδρίασή του το βράδυ χθες Τετάρτη αποφάσισε μείωση των φόρων επί των καυσίμων της τάξης των 25 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Το ανακοίνωσε η ιταλίδα πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση της Rai (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Jack Taylor).
«Τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ’ ό,τι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί»
«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ’ ό,τι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», δήλωσε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.
Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να δραστηριοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Αδικαιολόγητες αυξήσεις
»Ενεργοποιήσαμε αμέσως όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουμε για να εγγυηθούμε διαφάνεια στις τιμές και για να παρέμβουμε, με την οικονομική αστυνομία και την Αρχή Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια.
Χάρη σε αυτήν τη δράση, έως τώρα στη χώρα μας οι αυξήσεις των τιμών είναι πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με άλλα, μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη».
Πηγή: ΑΠΕ
- Πετρέλαιο: Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται – Πέφτουν τα χρηματιστήρια
- Ιράν: Κονδύλι 200 δισ. δολαρίων ζητά το υπουργείο Πολέμου στις ΗΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος
- Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
- Σουδάν: Επίθεση με drone σκοτώνει τουλάχιστον 15 άτομα στο γειτονικό Τσαντ
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: – Δεν είμαι εχθρός – Είμαι ήδη νεκρός
- Γιορτή σήμερα 19 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
