newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 15:58

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Spotlight

Μετά από περίπου τρεις ώρες, που οι εκπρόσωποι των δύο ομοσπονδιών των βενζινοπωλών – η ΟΒΕ και η ΠΟΠΕΚ – συζητούσαν με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και την πρόεδρο της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη, η κρίση εκτονώθηκε.

Προφανώς έπαιξε ρόλο και το γεγονός που όπως δήλωσε αργότερα ο κ. Θεοδωρικάκος «από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και, όπως ήταν και το κλίμα στη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά».

Υπήρξε δέσμευση ότι θα εξεταστεί και το πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Βέβαια το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε – γι΄ αυτό και οι ευχαριστίες του υπουργού Ανάπτυξης προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών – ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων και θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για την ολοκλήρωση τους.

Το πλαφόν και ο ΕΦΚ

Επίσης υπήρξε δέσμευση ότι θα εξεταστεί και το πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ετσι οι βενζινοπώλες δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτή όμως η δέσμευση αφορά τις διοικήσεις των ομοσπονδιών και αυτό πρόκειται να συστήσουν στις τοπικές ενώσεις. Ωστόσο όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι τοπικές ενώσεις – είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Συνδέσμου Πρατηριούχων Λέσβου, ο οποίος έχει ανακοινώσει κινητοποιήσεις και μάλιστα διαρκείας – αντιδράσεις που υπάρχουν και στις περιοχές του Ρεθύμνου, της Χίου και των Κυκλάδων.

Από την άλλη πλευρά τα εταιρικά πρατήρια των διυλιστηρίων, που δεν μετέχουν στις κινητοποιήσεις ασκούν – όπως είναι φυσικό – πιέσεις προς την πλευρά της αποκλιμάκωσης της έντασης με την κυβέρνηση.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Προσωρινό μέτρο το πλαφόν

Παράλληλα οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται – η τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 10,8% και το diesel πάνω από 22% κυρίως στα νησιά. Επίσης όπως δήλωσε μετά από την σύσκεψη ο υπουργός Ανάπτυξης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν «είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο αυτή την κρίση.

Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο, το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης. Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν, όπως είπα πριν, τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών».

Η δήλωση του υπουργού

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Και τα μέτρα αυτά αφορούν το diesel και την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων.

Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή ως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και – όπως ήταν και το κλίμα στη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών – υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι αποτελεί την προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο αυτή την κρίση.

Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο αυτό – το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου – έχει ημερομηνία λήξης, είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών – ιδιαίτερα τους δύο Υφυπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον Υπουργό Οικονομικών τον κ. Πιερρακάκη – για την απόφαση να στηρίξουν με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.

Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος πως η Ανεξάρτητη Αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής αισχροκέρδειας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών μού έθεσαν μια σειρά από θέματα που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο δεσμευτήκαμε να το εξετάσουμε, ώστε αυτό να γίνεται με τον πιο σωστό και δίκαιο τρόπο».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Κόσμος
ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο