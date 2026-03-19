Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 08:37

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Έτοιμοι για κινητοποιήσεις δηλώνουν οι βενζινοπώλες ζητώντας ρύθμιση για το πλαφόν στα καύσιμα ώστε να μην επιβαρύνονται τον ΦΠΑ.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας σε έκτακτη γενική συνέλευση έλαβε σχετική απόφαση, χωρίς όμως να προσδιορίζει τη μορφή των κινητοποιήσεων.

Οι βενζινοπώλες αν και η απόφαση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών καθιστά τις επιχειρήσεις τους μη βιώσιμες, όπως αναφέρουν, εντούτοις δεν εγείρουν θέμα να το εφαρμόσουν, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Ωστόσο, το αίτημα τους είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. Δηλαδή τα 0,12 ευρώ ανά λίτρο να είναι χωρίς τον φόρο.

Η συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ) αλλά και η και ΠΟΠΕΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων) θα συναντηθούν σήμερα 19 Μαρτίου με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο για τη συζήτηση του αιτήματος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους κόλπους της ΟΒΕ επικρατεί αισιοδοξία για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Τι αποφάσισαν οι βενζινοπώλες στην έκτακτη γενική συνέλευση

Οι βενζινοπώλες συγκεντρώθηκαν προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους. Όπως τονίζουν, «η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της σχετικά με το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, το οποίο μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026 καθιστά τα πρατήριά μας μη βιώσιμα».

Υπογραμμίζουν ότι «ελήφθη ομόφωνα απόφαση για κινητοποιήσεις του κλάδου , η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τα αποτελέσματα αυτής. Τη συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι. ΧατζηΘεοδοσίου ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του στον αγώνα του κλάδου μας και στο δίκαιο των αιτημάτων μας».

Το υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση με βενζινοπώλες

Με αφορμή τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των βενζινοπωλών, στελέχη του υπουργείου σημείωναν: «Ο κ. Θεοδωρικάκος, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν σε θέματα που αντιμετώπιζαν άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως πχ στις λαϊκές αγορές, πιστεύει στο διάλογο και στην λογική, με στόχο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που καθορίζει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι δεδομένο και υπογραμμίζεται ότι το πλαφόν αυτό ισχύει μέχρι τις 30/06. Σημειώνεται επίσης ότι για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει πρόσθετο πλαφόν που υπολογίζει το μεταφορικό κόστος, όπως φάνηκε και στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την περίπτωση της Λέσβου».

Οι πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης διαβεβαιώνουν ότι «υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της κυβέρνησης και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, προκειμένου να δοθούν βέλτιστες λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Συνεπώς με την επικράτηση της λογικής και της μετριοπάθειας αναμένεται ένα θετικό αποτέλεσμα από την συνάντηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», καταλήγουν.

Οι τιμές στα καύσιμα

Την ίδια στιγμή οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται καθώς οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ περνούν στην εγχώρια αγορά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει εκτιναχθεί στα 1,94 ευρώ ανά λίτρο από τα 1,751 ευρώ ανά λίτρο πριν τον πόλεμο. Η αύξηση είναι 0,189 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει εκτοξευτεί στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο από 1,57 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας ακριβύνει κατά 0,346 ευρώ ανά λίτρο.

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη

Επ’ αόριστον κλείνουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Μυτιλήνης από σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου.

Οι πρατηριούχοι της Λέσβου κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων».

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Vita.gr
Ο απροσδόκητος αριθμός που ίσως επηρεάζει την μακροζωία

Ο απροσδόκητος αριθμός που ίσως επηρεάζει την μακροζωία

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
