Με φρενήρη ρυθμό τρέχουν οι αυξήσεις στην βενζίνη.

Η τιμή της ακόμη και μέσα στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων οι υψηλότερες τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη κινούνται από τα 2,001 μέχρι και τα 2,158 ευρώ/λίτρο σε πρατήρια, όπως στην Καισαριανή, την Αθήνα, τους Αμπελόκηπους, το Γαλάτσι, τη Δάφνη, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, την Αργυρούπολη, τον Άλιμο και αλλού.

Η βενζίνη ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά λίτρο παρά την επιβολή του πλαφόν.

Γιατί η βενζίνη ακριβαίνει παρά το πλαφόν

Η βενζίνη όπως και τα υπόλοιπα καύσιμα κίνησης ακριβαίνουν παρά την επιβολή του πλαφόν. Και αυτό επειδή δεν έχει αποφασιστεί ανώτατη τιμή πώλησης.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει τον ορισμό ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους. Το μικτό περιθώριο κέρδος, όμως, των δύο κλάδων αφορά μόλις το 10% της τελικής τιμής της βενζίνης. Συνεπώς το πλαφόν δεν μπορεί να περιορίσει τις αυξήσεις όταν η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται κατά σχεδόν 60% από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ και κατά περίπου 30% από τα διυλιστήρια.

Ράλι του πετρελαίου Μπρεντ, νέες αυξήσεις στη βενζίνη

Ο ΟΤ συνομίλησε με στελέχη της αγοράς πετρελαιοειδών ζητώντας τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των τιμών. Όπως σημειώνουν πρόκειται για τη χειρότερη κρίση στην πετρελαϊκή αγορά. Κι αυτό καθώς δεν υπάρχει καμία καθαρή εικόνα για τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται το 20% της παγκόσμια παραγωγής πετρελαίου. Ποσότητες οι οποίες είναι πλέον χαμένες κι ενώ και η πρόσφατη απόφαση του IEA για αύξηση των 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.

Οι ίδιοι παράγοντες σημειώνουν την αδυναμία πρόβλεψης έκβασης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το απρόβλεπτο των αποφάσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτά τα δεδομένα, η διάρκεια του πολέμου και των επιπτώσεων στη διεθνή αγορά ενέργειας αλλά και την οικονομία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Και όσο διατηρείται αυτή η αβεβαιότητα οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ θα ανεβαίνουν και με τη σειρά τους και τα καύσιμα στην εγχώρια αγορά.

Στο τραπέζι Fuel Pass και το παράθυρο Μητσοτάκη για μείωση του ΕΦΚ

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει εκτιναχθεί στα 1,94 ευρώ ανά λίτρο από τα 1,751 ευρώ ανά λίτρο πριν τον πόλεμο. Η αύξηση είναι 0,189 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει εκτοξευτεί στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο από 1,57 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας ακριβύνει κατά 0,346 ευρώ ανά λίτρο.

Οι αυξήσεις φέρνουν όλο και πιο κοντά και νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες 17 Μαρτίου σε εκδήλωση του Bloomberg άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για νέα μέτρα.

Υπαινίχθηκε τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης των εισοδημάτων, φωτογραφίζοντας τη χορήγηση Fuel Pass. Επίσης για πρώτη φορά έκανε λόγο για μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά εφόσον ληφθεί κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση.

Πηγή ΟΤ