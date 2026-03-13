newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στη βενζίνη – Δείτε συγκριτικά στοιχεία
Οικονομία 13 Μαρτίου 2026, 07:17

Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στη βενζίνη – Δείτε συγκριτικά στοιχεία

Τι ρόλο παίζει η φορολογία στην τελική διαμόρφωση των τιμών στη βενζίνη

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Tην ώρα που η κυβέρνηση βάζει πλαφόν για να βάλει φρένο στην αύξηση τιμών στα καύσιμα λόγω της ανάφλεξης στη μέση Ανατολή, η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης.

Σύμφωνα με στοιχεία για τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στις 9 Μαρτίου 2026, η τιμή στην ελληνική αγορά διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στην 5η θέση με τις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κόστος της βενζίνης για τους καταναλωτές μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από σύγκριση τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται κυρίως χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Βουλγαρία εμφανίζει από τις χαμηλότερες τιμές, περίπου 1,27 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν η Μάλτα και η Κύπρος κοντά στο 1,34-1,35 ευρώ. Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κινούνται επίσης η Σλοβενία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία, όπου οι τιμές διαμορφώνονται περίπου μεταξύ 1,45 και 1,50 ευρώ το λίτρο.

Που καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές στη βενζίνη

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Η Ολλανδία εμφανίζεται ως η ακριβότερη αγορά καυσίμων με περίπου 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Δανία, όπου η τιμή ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Ακριβότερα από την Ελλάδα βρίσκονται επίσης χώρες όπως η Φινλανδία, όπου οι τιμές κινούνται κοντά στα 1,93 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη δεν εξηγείται μόνο από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου ή το κόστος διύλισης. Καθοριστικό ρόλο παίζει η φορολογία, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής που πληρώνει ο οδηγός στην αντλία. Στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται από τρία βασικά στοιχεία. Την τιμή του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, τα περιθώρια εμπορίας και διανομής, και κυρίως τους φόρους.

Οι φόροι που επιβαρύνουν την βενζίνη

Οι φόροι στη βενζίνη στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ 24%. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από τα περίπου 1,85 ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής, τα 1,10 ευρώ είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και περίπου 0,35-0,40 ευρώ είναι ΦΠΑ, δηλαδή σχεδόν το 60% της τελικής τιμής αποτελεί φόρους.

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν και τα ποσοστά διαφέρουν. Στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, οι φόροι αντιστοιχούν περίπου στο 53% της τελικής τιμής, ενώ στη Γαλλία η φορολογική επιβάρυνση κινείται επίσης κοντά στο 50-53%. Στην Ιταλία το ποσοστό φτάνει περίπου το 55%, ενώ σε χώρες με υψηλή ενεργειακή φορολογία, όπως η Δανία και η Ολλανδία, οι φόροι αποτελούν πάνω από το μισό της τελικής τιμής του λίτρου.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει έναν ελάχιστο ειδικό φόρο για τη βενζίνη, περίπου 0,36 ευρώ ανά λίτρο, ωστόσο τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν σημαντικά υψηλότερους φόρους. Ο μέσος ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ευρώπη διαμορφώνεται περίπου στα 0,55 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που εξηγεί γιατί οι φόροι αποτελούν συνήθως πάνω από το μισό της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής.

Για την Ελλάδα, η υψηλή φορολογία καυσίμων αποτελεί διαχρονικά σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων. Ωστόσο, παράλληλα περιορίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των τιμών, ακόμη και όταν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Κόσμος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ

Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ

Stream newspaper
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Για την IPO της Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο του Όσλο αναφέρεται δημοσίευμα του TradeWinds – Πώς αναβάθμισε την αξία της νορβηγικής κεφαλαιαγοράς

Σύνταξη
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Αβεβαιότητσ 12.03.26

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι - Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Σύνταξη
Ενοίκια: Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου
Αναλυτικά 12.03.26

Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου για τα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Ε2 προκειμένου να μηδενίσουν για τρία χρόνια τον αναλογούντα φόρο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ
Κόσμος 13.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Τα «μαγικά» πεπτίδια 13.03.26

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

