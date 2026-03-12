Οι Γάλλοι φουλάρουν βενζίνη στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

«Έχω πάρα πολλούς πελάτες, συγγνώμη…». Εντυπωσιασμένος από την αθρόα εισροή Γάλλων οδηγών, ο διευθυντής ενός βενζινάδικου στη Λα Χονκέρα της Καταλονίας δεν έχει ούτε ένα λεπτό διαθέσιμο για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Γάλλων δημοσιογράφων.

Γιατί οι Γάλλοι περνούν τα Πυρηναία για να φουλάρουν στην Ισπανία, ενώ οι Γερμανοί διασχίζουν το Ρήνο για να φουλάρουν στη Γαλλία

Ανάλογες πιένες όμως γνωρίζουν και οι Γάλλοι βενζινάδες που έχουν την τύχη να βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Εκείνοι κάνουν χρυσές δουλειές με τους Γερμανούς οδηγούς, που περνούν (ανεπαισθήτως ούτως ή άλλως) τα γαλλογερμανικά σύνορα επίσης για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

Τι συμβαίνει και οι Γάλλοι περνούν τα Πυρηναία για να φουλάρουν στην Ισπανία, ενώ οι Γερμανοί διασχίζουν το Ρήνο για να φουλάρουν στη Γαλλία; Απλούστατα, μετά την έκρηξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, οι τιμές των καυσίμων (βενζίνης και ντίζελ εν προκειμένω) είναι φθηνότερες στην Ισπανία συγκριτικά με τη Γαλλία, όπου είναι όμως φθηνότερες συγκριτικά με τη Γερμανία.

Ασφαλώς δεν συμφέρει τους Γερμανούς να διασχίσουν ολόκληρη τη Γαλλία για να φουλάρουν στην Ισπανία. Όσοι όμως είναι κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία επωφελούνται, όπως επωφελούνται όσοι Γάλλοι ζουν κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Αναλόγως πράττουν εξάλλου και όσοι Έλληνες ζουν κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία ή την Αλβανία, όχι μόνο για να βάλουν βενζίνη κάνοντας μια αναζωογονητική βόλτα στις γειτονικές χώρες, αλλά και για να ψωνίσουν από τα σούπερ μάρκετ ή για να σφραγίσουν το δόντι τους σε κάποιον πολύ ανταγωνιστικό Βούλγαρο ή Αλβανό οδοντίατρο.

«Παρανοϊκή συμπεριφορά»

«Μιλάμε για μια παρανοϊκή συμπεριφορά. Το τελευταίο διήμερο βλέπουμε οδηγούς που περιμένουν στην ουρά μερικές φορές και μισή ώρα για να γεμίσουν με βενζίνη τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους και τα μπιτόνια που κουβαλούν μαζί τους. Πολλοί εξ αυτών είναι οδηγοί φορτηγών και επαγγελματικών αυτοκινήτων», δήλωσε ασθμαίνων ενώ εξυπηρετούσε τους πελάτες του ο βενζινάς της Λα Χονκέρα.

Εν προκειμένω το ζήτημα με τις ουρές που κάνουν οι Γάλλοι στα ισπανικά βενζινάδικα και οι Γερμανοί στα γαλλικά έχει να κάνει ως επί το πλείστον με τη φορολόγηση των καυσίμων. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε το παρανοϊκό, πέρα από τον «τρελό τζίρο» που κάνουν κάποιοι τυχεροί πρατηριούχοι καυσίμων. Και την απελπισία, αντίθετα, των βενζινάδων που έχουν την ατυχία να βρίσκονται στη «λάθος πλευρά των συνόρων».

«Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν το ίδιο εξαιρετικό κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, αλλά είναι επωφελές για τους Γάλλους οδηγούς να διασχίσουν τα σύνορα με την Ισπανία», όπως δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό RMC ο εθνικός σύμβουλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καυσίμων, Πετρελαιοειδών και Θέρμανσης, Φρεντερίκ Πλαν.

0,20 ευρώ το λίτρο διαφορά

Την Τετάρτη που έκανε το ρεπορτάζ η «Les Echos», η τιμή του ντίζελ ήταν 1,779 ευρώ το λίτρο στο πρώτο πρατήριο της εταιρείας Galp που συναντά κανείς στη Λα Χονκέρα προερχόμενος από τη Γαλλία. Η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 1,609 ευρώ. Συγκριτικά, στην άλλη πλευρά των συνόρων στη γαλλική πόλη Λε Μπουλού οι τιμές είχαν φτάσει στα 1,978 ευρώ και στα 1,933 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα για το ντίζελ και την αμόλυβδη, δηλαδή περισσότερα από 20 λεπτά του ευρώ υψηλότερα.

Η διαφορά στις τιμές είναι ακόμα μεγαλύτερη στην Ανδόρρα που βρίσκεται επίσης στα Πυρηναία και η οποία αποτελεί ούτως ή άλλως έναν από τους μικρούς φορολογικούς παραδείσους της Ευρώπης – μαζί με τo Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, το Λιχτενστάιν ή και το Βατικανό, εξακολουθεί να απολαμβάνει σκανδαλώδεις φορολογικές ατέλειες. Την Τετάρτη στην Ανδόρρα η αμόλυβδη 95 κόστιζε μόλις 1,395 ευρώ το λίτρο.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στις περισσότερες (αν όχι σε όλες) τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης το ντίζελ κίνησης κοστίζει ακριβότερα από την απλή αμόλυβδη επειδή είναι περισσότερο ρυπογόνο – η διαφορά τιμής μεγάλωσε μετά το σκάνδαλο dieselgate που ξέσπασε το 2015 και οδήγησε ουσιαστικά στην κατάργηση της κατασκευής πετρελαιοκινητήρων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Στη Γαλλία, ο συνδυασμός του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή αντιστοιχούν στο 50 έως 55% της λιανικής τιμής ενός λίτρου βενζίνης ή ντίζελ στο πρατήριο, ενώ στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 45% και στην Ανδόρα ο ΦΠΑ στα καύσιμα περιορίζεται στο 4,5%», σημειώνεται στο ρεπορτάζ της «Les Echos».

Γερμανική ακρίβεια

Στα ανατολικά σύνορα της Γαλλίας, ωστόσο, η διασυνοριακή κυκλοφορία αντιστρέφεται. Οι χαμηλότερες τιμές στα γαλλικά βενζινάδικα προσελκύουν οδηγούς τόσο από τη Γερμανία όσο και από την Ελβετία (οι Ελβετοί που ζουν στη Γενεύη, στη Βασιλεία και σε άλλες πόλεις και χωριά κοντά στα γαλλικά σύνορα ούτως ή άλλως κάνουν τα ψώνια της βδομάδας στη Γαλλία).

«Όλα τα χρόνια που εργάζομαι ως υπάλληλος βενζινάδικου, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ο αριθμός των πελατών με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλός», δήλωσε ένας εργαζόμενος σε πρατήριο της TotalEnergies στο Φορμπάκ της γαλλικής επαρχίας Μοζέλ. Στη Μοζέλ και στην Αλσατία οι Γερμανοί βρίσκουν την αμόλυβδη 20 λεπτά του ευρώ φθηνότερα από την πατρίδα τους, αφού το ντίζελ εκτινάχθηκε αισίως στα 2,13 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στα 2,02 ευρώ (μιλάμε πάντα για τιμές της Τετάρτης, 11 Μαρτίου).

Δεν εκπλήσσουν ασφαλώς οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία τους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι καταβάλλουν ανάλογο τίμημα για να μετακινηθούν παρότι τα εισοδήματά τους παρασάγγας απέχουν από εκείνα των Γάλλων, Γερμανών και Ισπανών εταίρων τους.

