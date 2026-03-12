newspaper
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Οι Γάλλοι φουλάρουν βενζίνη στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία
Διεθνής Οικονομία 12 Μαρτίου 2026, 23:41

Γιατί οι Γάλλοι περνούν τα Πυρηναία για να φουλάρουν στην Ισπανία, ενώ οι Γερμανοί διασχίζουν το Ρήνο για να φουλάρουν στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
«Έχω πάρα πολλούς πελάτες, συγγνώμη…». Εντυπωσιασμένος από την αθρόα εισροή Γάλλων οδηγών, ο διευθυντής ενός βενζινάδικου στη Λα Χονκέρα της Καταλονίας δεν έχει ούτε ένα λεπτό διαθέσιμο για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Γάλλων δημοσιογράφων.

Γιατί οι Γάλλοι περνούν τα Πυρηναία για να φουλάρουν στην Ισπανία, ενώ οι Γερμανοί διασχίζουν το Ρήνο για να φουλάρουν στη Γαλλία

Ανάλογες πιένες όμως γνωρίζουν και οι Γάλλοι βενζινάδες που έχουν την τύχη να βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Εκείνοι κάνουν χρυσές δουλειές με τους Γερμανούς οδηγούς, που περνούν (ανεπαισθήτως ούτως ή άλλως) τα γαλλογερμανικά σύνορα επίσης για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

Τι συμβαίνει και οι Γάλλοι περνούν τα Πυρηναία για να φουλάρουν στην Ισπανία, ενώ οι Γερμανοί διασχίζουν το Ρήνο για να φουλάρουν στη Γαλλία; Απλούστατα, μετά την έκρηξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, οι τιμές των καυσίμων (βενζίνης και ντίζελ εν προκειμένω) είναι φθηνότερες στην Ισπανία συγκριτικά με τη Γαλλία, όπου είναι όμως φθηνότερες συγκριτικά με τη Γερμανία.

Ασφαλώς δεν συμφέρει τους Γερμανούς να διασχίσουν ολόκληρη τη Γαλλία για να φουλάρουν στην Ισπανία. Όσοι όμως είναι κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία επωφελούνται, όπως επωφελούνται όσοι Γάλλοι ζουν κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Αναλόγως πράττουν εξάλλου και όσοι Έλληνες ζουν κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία ή την Αλβανία, όχι μόνο για να βάλουν βενζίνη κάνοντας μια αναζωογονητική βόλτα στις γειτονικές χώρες, αλλά και για να ψωνίσουν από τα σούπερ μάρκετ ή για να σφραγίσουν το δόντι τους σε κάποιον πολύ ανταγωνιστικό Βούλγαρο ή Αλβανό οδοντίατρο.

«Παρανοϊκή συμπεριφορά»

«Μιλάμε για μια παρανοϊκή συμπεριφορά. Το τελευταίο διήμερο βλέπουμε οδηγούς που περιμένουν στην ουρά μερικές φορές και μισή ώρα για να γεμίσουν με βενζίνη τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους και τα μπιτόνια που κουβαλούν μαζί τους. Πολλοί εξ αυτών είναι οδηγοί φορτηγών και επαγγελματικών αυτοκινήτων», δήλωσε ασθμαίνων ενώ εξυπηρετούσε τους πελάτες του ο βενζινάς της Λα Χονκέρα.

Εν προκειμένω το ζήτημα με τις ουρές που κάνουν οι Γάλλοι στα ισπανικά βενζινάδικα και οι Γερμανοί στα γαλλικά έχει να κάνει ως επί το πλείστον με τη φορολόγηση των καυσίμων. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε το παρανοϊκό, πέρα από τον «τρελό τζίρο» που κάνουν κάποιοι τυχεροί πρατηριούχοι καυσίμων. Και την απελπισία, αντίθετα, των βενζινάδων που έχουν την ατυχία να βρίσκονται στη «λάθος πλευρά των συνόρων».

«Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν το ίδιο εξαιρετικό κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, αλλά είναι επωφελές για τους Γάλλους οδηγούς να διασχίσουν τα σύνορα με την Ισπανία», όπως δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό RMC ο εθνικός σύμβουλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καυσίμων, Πετρελαιοειδών και Θέρμανσης, Φρεντερίκ Πλαν.
0,20 ευρώ το λίτρο διαφορά

Την Τετάρτη που έκανε το ρεπορτάζ η «Les Echos», η τιμή του ντίζελ ήταν 1,779 ευρώ το λίτρο στο πρώτο πρατήριο της εταιρείας Galp που συναντά κανείς στη Λα Χονκέρα προερχόμενος από τη Γαλλία. Η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 1,609 ευρώ. Συγκριτικά, στην άλλη πλευρά των συνόρων στη γαλλική πόλη Λε Μπουλού οι τιμές είχαν φτάσει στα 1,978 ευρώ και στα 1,933 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα για το ντίζελ και την αμόλυβδη, δηλαδή περισσότερα από 20 λεπτά του ευρώ υψηλότερα.

Η διαφορά στις τιμές είναι ακόμα μεγαλύτερη στην Ανδόρρα που βρίσκεται επίσης στα Πυρηναία και η οποία αποτελεί ούτως ή άλλως έναν από τους μικρούς φορολογικούς παραδείσους της Ευρώπης – μαζί με τo Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, το Λιχτενστάιν ή και το Βατικανό, εξακολουθεί να απολαμβάνει σκανδαλώδεις φορολογικές ατέλειες. Την Τετάρτη στην Ανδόρρα η αμόλυβδη 95 κόστιζε μόλις 1,395 ευρώ το λίτρο.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στις περισσότερες (αν όχι σε όλες) τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης το ντίζελ κίνησης κοστίζει ακριβότερα από την απλή αμόλυβδη επειδή είναι περισσότερο ρυπογόνο – η διαφορά τιμής μεγάλωσε μετά το σκάνδαλο dieselgate που ξέσπασε το 2015 και οδήγησε ουσιαστικά στην κατάργηση της κατασκευής πετρελαιοκινητήρων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Στη Γαλλία, ο συνδυασμός του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή αντιστοιχούν στο 50 έως 55% της λιανικής τιμής ενός λίτρου βενζίνης ή ντίζελ στο πρατήριο, ενώ στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 45% και στην Ανδόρα ο ΦΠΑ στα καύσιμα περιορίζεται στο 4,5%», σημειώνεται στο ρεπορτάζ της «Les Echos».

Γερμανική ακρίβεια

Στα ανατολικά σύνορα της Γαλλίας, ωστόσο, η διασυνοριακή κυκλοφορία αντιστρέφεται. Οι χαμηλότερες τιμές στα γαλλικά βενζινάδικα προσελκύουν οδηγούς τόσο από τη Γερμανία όσο και από την Ελβετία (οι Ελβετοί που ζουν στη Γενεύη, στη Βασιλεία και σε άλλες πόλεις και χωριά κοντά στα γαλλικά σύνορα ούτως ή άλλως κάνουν τα ψώνια της βδομάδας στη Γαλλία).

«Όλα τα χρόνια που εργάζομαι ως υπάλληλος βενζινάδικου, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ο αριθμός των πελατών με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλός», δήλωσε ένας εργαζόμενος σε πρατήριο της TotalEnergies στο Φορμπάκ της γαλλικής επαρχίας Μοζέλ. Στη Μοζέλ και στην Αλσατία οι Γερμανοί βρίσκουν την αμόλυβδη 20 λεπτά του ευρώ φθηνότερα από την πατρίδα τους, αφού το ντίζελ εκτινάχθηκε αισίως στα 2,13 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στα 2,02 ευρώ (μιλάμε πάντα για τιμές της Τετάρτης, 11 Μαρτίου).

Δεν εκπλήσσουν ασφαλώς οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία τους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι καταβάλλουν ανάλογο τίμημα για να μετακινηθούν παρότι τα εισοδήματά τους παρασάγγας απέχουν από εκείνα των Γάλλων, Γερμανών και Ισπανών εταίρων τους.

Πηγή: ot.gr

Stream newspaper
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πως έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πως έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
